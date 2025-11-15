Triển lãm tôn vinh những hành động vì cộng đồng 15/11/2025 15:03

(PLO)- Triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025 với chủ đề Kiên trì phụng sự hướng đến việc lan tỏa cảm hứng hành động.

Ngày 15-11, tại khuôn viên báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đã diễn ra Triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025 với chủ đề Kiên trì phụng sự.

Triển lãm nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng (Human Act Prize) nhằm tôn vinh các nỗ lực vì cộng đồng, truyền cảm hứng cho các cá nhân, tổ chức khác hành động mạnh mẽ và truyền đi giá trị tri thức từ những bài học thực tế đầy cảm hứng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, chia sẻ ngay trong mùa tổ chức đầu tiên, Human Act Prize đã được chấp thuận là giải thưởng cấp quốc gia.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân chia sẻ tại lễ khai mạc.

Từ Dấu ấn tiên phong, Cộng đồng kiến tạo, đến mùa này, giải thưởng có chủ đề Kiên trì phụng sự với mong muốn ghi nhận dấu ấn của những cá nhân, tổ chức doanh nghiệp đã bền bỉ cống hiến cho xã hội.

Tổng Biên tập báo Nhân Dân khẳng định, Human Act Prize là một giải thưởng đầy cảm xúc. Từ lễ khai mạc triển lãm đến quá trình chấm giải, mỗi dự án đều truyền tải một câu chuyện riêng, khơi dậy nhiều cảm xúc.

"Khác với hai lần trước, Triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025 được tổ chức trong khuôn viên báo Nhân Dân thay vì tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Chúng tôi hy vọng tại không gian này, người dân sẽ có cơ hội tiếp cận với các dự án và lan tỏa hơn nữa các sáng kiến ý nghĩa vì cộng đồng"- Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết thêm.

Thông qua không gian trưng bày trực quan, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Hồ Gươm, triển lãm hướng đến lan tỏa cảm hứng hành động, khuyến khích mỗi người dân cùng chung tay kiến tạo một Việt Nam nhân ái, bền vững.

Mỗi dự án đều có một câu chuyện riêng, nhưng tựu trung lại đều là những nỗ lực đáng trân trọng, những sáng kiến đáng học hỏi, những mô hình đáng được nhân rộng để hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam được kiến tạo vì mục tiêu lan tỏa và bền vững hơn.

Năm nay, triển lãm giới thiệu 27 dự án và sáng kiến xuất sắc được chọn vào vòng chung kết.

Mỗi dự án là một câu chuyện về lòng kiên định, ý chí phụng sự và tinh thần bền bỉ trên nhiều lĩnh vực: Giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa, chuyển đổi xanh và bình đẳng xã hội.

Triển lãm "Hành động vì Cộng đồng 2025" với chủ đề "Kiên trì phụng sự" hướng đến lan tỏa cảm hứng hành động.

Ngoài 27 dự án vào vòng chung kết năm nay, triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025 còn giới thiệu hành trình của giải thưởng Human Act Prize giai đoạn 2023–2024.

Cũng trong ngày khai mạc 15-11, vòng chung kết Giải thưởng Human Act Prize 2025 được tổ chức tại Báo Nhân dân.

Tại đây, đại diện các dự án thuyết trình, phản biện và đối thoại trực tiếp với hội đồng giám khảo trước khi ban giám khảo lựa chọn các hạng mục đoạt giải và quyết định chủ nhân giải thưởng cao nhất của năm.

Hội đồng giám khảo năm nay gồm 11 thành viên, là các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước.