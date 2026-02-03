Tôn vinh Áo dài Việt Nam tại sân khấu thời trang quốc tế 03/02/2026 19:49

(PLO)- Áo dài Việt Nam được giới thiệu bằng các bộ sưu tập của nhà thiết kế Việt trên một sân khấu thời trang quốc tế.

Ngày 3-2, tại Hà Nội, dự án quảng bá văn hóa Việt Nam Áo Dài Fashion Week London 2026 chính thức được giới thiệu tới truyền thông và công chúng.

Dự án có thông điệp A Runway of Heritage, A Future of Style – Sàn diễn của di sản, tương lai của phong cách.

Dự án hướng tới việc đưa Áo dài – biểu tượng văn hóa Việt Nam – bước lên sân khấu thời trang quốc tế, trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang London, đồng thời kiến tạo một hệ sinh thái kết nối văn hóa – cộng đồng – thương mại – sáng tạo giữa Việt Nam và thế giới.

Chương trình nhận được sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, sự hỗ trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cùng sự đồng hành của nhiều tổ chức uy tín tại châu Âu, Vương quốc Anh và Việt Nam.

Áo dài Việt Nam sẽ được giới thiệu bằng các bộ sưu tập của nhà thiết kế Việt trên một sân khấu thời trang quốc tế đúng nghĩa.

Đây được xem là một sáng kiến ngoại giao văn hóa quy mô, quy tụ các nhà thiết kế, nghệ nhân, nghệ sĩ, chuyên gia truyền thông và cộng đồng người Việt tại châu Âu, cùng các đối tác quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, Áo Dài Fashion Week London 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21-9-2026 tại London, trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang.

Đây là lần đầu tiên Áo dài Việt Nam được giới thiệu bằng các bộ sưu tập của nhà thiết kế Việt trên một sân khấu thời trang quốc tế đúng nghĩa.

Sự kiện được thiết kế như một chuỗi hoạt động liên hoàn, nơi văn hóa – sáng tạo – cộng đồng – thương mại được kết nối trong một vòng tuần hoàn trải nghiệm.

Trọng tâm là các show diễn thời trang Áo dài, giới thiệu bộ sưu tập của các nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam tới công chúng quốc tế.

Song song đó là hoạt động diễu hành Áo dài tại các địa danh nổi tiếng, giàu giá trị lịch sử của London, nhằm tôn vinh Áo dài như một di sản sống động, đồng thời khẳng định vị trí của trang phục truyền thống Việt Nam trong dòng chảy thời trang thế giới.

Không gian sự kiện còn có triển lãm tinh hoa thủ công truyền thống Việt Nam, giới thiệu thổ cẩm, lụa, gốm sứ, tranh dân gian, trang sức thủ công, nón lá, túi cỏ bàng và các sản phẩm thân thiện môi trường.

Ban Tổ chức dự kiến tổ chức trình diễn quy trình chế tác trực tiếp, giúp khách tham quan trải nghiệm chiều sâu giá trị di sản.

Bên cạnh đó, triển lãm ẩm thực và đặc sản Việt Nam với các món quen thuộc như phở, nem cuốn, chả nem, bánh mì, cùng các sản phẩm thực phẩm tinh hoa sẽ tạo nên không gian trải nghiệm văn hóa Việt trọn vẹn ngay giữa trung tâm thủ đô London, đồng thời mở ra cơ hội kết nối và hợp tác thương mại.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Hoàng Thị Hải Hà – Founder của dự án cho biết, dự án đồng thời chú trọng tư liệu hóa chuyên nghiệp (runway, hậu trường, phỏng vấn, phim tài liệu thời trang), nhằm lưu giữ tinh thần sáng tạo đương đại của Áo dài như một di sản sống.

Bà Nguyễn Việt Triều – Chủ tịch Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu nhấn mạnh vai trò đặc biệt của London như một không gian lý tưởng để khởi xướng sáng kiến cộng đồng tầm vóc.

Theo bà Triều, London là nơi hội tụ của thế hệ người Việt trẻ được đào tạo bài bản trong nước và rèn luyện tại các trường đại học hàng đầu thế giới ở Anh.

Chính sự giao thoa giữa nền tảng Việt Nam và tư duy toàn cầu đã tạo nên lực lượng có khả năng trở thành cầu nối văn hóa và hợp tác quốc tế trong tương lai.

“Việc đưa Áo dài bước lên sàn diễn quốc tế chính là cách chúng ta kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và văn hóa”- bà Triều khẳng định.

Ở góc nhìn quản lý, NSND Vương Duy Biên – Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đánh giá dự án là một mô hình đáng khích lệ, nơi di sản gặp đổi mới sáng tạo và thị trường quốc tế.

Theo ông, phát triển di sản ngày nay không chỉ dừng ở bảo tồn, mà phải gắn với công nghiệp văn hóa, biến giá trị văn hóa thành sản phẩm sáng tạo có sức cạnh tranh.

“Áo dài hoàn toàn có thể trở thành một sản phẩm văn hóa sáng tạo tiêu biểu của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu”- ông nói.

Đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, bà Phạm Thị Kim Hoa – Phó Chủ nhiệm Ủy ban đánh giá cao ý nghĩa kết nối cộng đồng và lan tỏa bản sắc dân tộc của dự án, đồng thời ghi nhận sự phối hợp giữa các tổ chức cộng đồng, nhà thiết kế và đội ngũ truyền thông trong việc đưa Áo dài ra thế giới.

Theo Ban Tổ chức, dự án được triển khai theo lộ trình từ tháng 10-2025 đến hết tháng 9-2026, với mục tiêu tiếp cận khoảng 1 triệu khán giả đa nền tảng và 2.000–3.000 khán giả trực tiếp.

Về dài hạn, Áo Dài Fashion Week được kỳ vọng trở thành thương hiệu toàn cầu, với các điểm đến tiếp theo như Paris và Milan.