Đưa áo dài thành sản phẩm du lịch đặc trưng của TP.HCM 24/06/2025 11:13

Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống gắn với bản sắc dân tộc mà còn là biểu tượng văn hóa mang đậm tinh thần Việt, có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách quốc tế. Ngành du lịch TP.HCM nỗ lực đưa áo dài vào sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần khẳng định hình ảnh TP hiện đại nhưng vẫn gìn giữ hồn Việt.

Những con số biết nói

Một trong những minh chứng rõ nét cho xu hướng này là Lễ hội Áo dài TP.HCM được tổ chức thường niên từ năm 2014 đến nay. Sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị của tà áo dài, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tình yêu với di sản văn hóa trong cộng đồng. Mỗi năm, lễ hội thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia, trở thành điểm nhấn văn hóa – du lịch đặc sắc của TP.

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 11 thu hút gần 3,6 triệu lượt khách. Ảnh: Nguyệt Nhi.

Bà Anna Hạnh Lê, Quyền Chủ tịch Hiệp hội Áo dài TP.HCM, cho biết: “Lễ hội Áo dài không đơn thuần là dịp để tôn vinh một loại trang phục, mà còn góp phần thúc đẩy ngành thời trang phát triển bền vững, qua đó tạo ra sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn văn hóa Việt”.

Theo bà, mỗi tà áo dài còn là một lời tri ân đến các thế hệ đi trước – người mẹ tảo tần, người thầy tận tụy, hay những nghệ nhân thầm lặng gìn giữ tinh thần dân tộc qua từng đường kim mũi chỉ.

Với tinh thần đó, việc kết hợp giữa áo dài và ngành du lịch đang mở ra nhiều cơ hội sáng tạo. “Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển các tour du lịch gắn với di sản văn hóa mặc, không chỉ tại TP.HCM mà còn trên phạm vi cả nước”- bà Anna Hạnh Lê nhấn mạnh.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, Lễ hội Áo dài lần thứ 11 năm 2025 đã thu hút gần 3,6 triệu lượt khách, trong đó có gần 600.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu ngành du lịch trong tháng diễn ra lễ hội đạt hơn 19.200 tỉ đồng. Những con số này khẳng định vị thế của áo dài như một “đại sứ văn hóa” góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch TP.HCM trên trường quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động lễ hội, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM đã đưa áo dài vào chương trình tour như một trải nghiệm văn hóa độc đáo. Du khách được khoác lên mình tà áo truyền thống khi tham quan các di tích như Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập hay dạo chơi bên Bến Bạch Đằng.

Tiêu biểu, tour “Áo dài và Sài Gòn xưa” đã mang du khách trở về với không gian hoài niệm qua các điểm đến như chợ Bến Thành, Bảo tàng TP.HCM… Tại đây, du khách được chuẩn bị sẵn áo dài để chụp ảnh, giao lưu và cảm nhận nét đẹp thanh lịch, đậm chất Sài Gòn xưa.

Ngoài ra, nhiều khu du lịch như Bình Quới, Văn Thánh đã tổ chức không gian trải nghiệm văn hóa kết hợp mặc áo dài, thưởng thức ẩm thực dân gian, tham gia làm bánh, nghe đờn ca tài tử, học gấp khăn rằn hay đội nón lá. Các cửa hàng, studio mang phong cách hoài cổ như “Áo Dài Sài Gòn Xưa”, “Tiệm áo dài Cô Ba” cũng trở thành điểm check-in được giới trẻ và du khách quốc tế yêu thích.

Du khách diện áo dài chụp ảnh check-in tại Đường sách TP.HCM. Ảnh: TT.

Áo dài là sản phẩm văn hóa có giá trị thương mại cao nếu được tổ chức dưới dạng trải nghiệm bản địa. TP.HCM nên xây dựng các cụm điểm du lịch theo chủ đề “Áo dài và bản sắc đô thị phương Nam” để khai thác tối đa tiềm năng này. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Văn hóa Việt Nam

Từ sản phẩm văn hóa đến thương hiệu du lịch

Từ góc nhìn bảo tàng, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Truyền thông Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, cũng khẳng định: “Nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam đều mong muốn được mặc thử áo dài. Đây là minh chứng rõ nét cho sức hút tự nhiên của trang phục truyền thống này”.

Hiện TP.HCM đang có nhiều cơ hội phát triển tour du lịch trải nghiệm văn hóa mặc, với điểm nhấn là áo dài. Các sản phẩm có thể bao gồm tour mặc áo dài chụp ảnh tại di tích lịch sử; trải nghiệm may đo áo dài tại các tiệm truyền thống; trình diễn áo dài tại phố đi bộ hoặc trong các sự kiện…

Triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật với chủ đề “Khoảnh khắc áo dài Sài Gòn xưa và nay” ngày 21-6. Ảnh: TT.

Theo PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, để áo dài thực sự “chạm đến trái tim” du khách, cần đưa sản phẩm du lịch này đến những không gian sống động, đông đúc – nơi họ có thể dễ dàng trải nghiệm, ghi lại kỷ niệm và cảm nhận trọn vẹn giá trị văn hóa.

Song song đó, TP cũng cần xây dựng hệ thống các nhà may áo dài chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp, giúp du khách nhanh chóng sở hữu những sản phẩm may đo tinh tế, vừa làm kỷ niệm, vừa là món quà mang giá trị tinh thần. Việc đóng gói sản phẩm đẹp mắt, kết hợp chiến lược tiếp thị sáng tạo, sẽ góp phần nâng tầm áo dài như một biểu tượng văn hóa được thế giới công nhận.

Hiện nay, Hiệp hội Áo dài TP.HCM đang từng bước triển khai các tour văn hóa mặc, nơi du khách không chỉ mặc áo dài mà còn được tham gia workshop, thiết kế, thử may, thậm chí trải nghiệm nghi lễ truyền thống.

TP.HCM nỗ lực đưa áo dài trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Ảnh: TT.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, việc khai thác giá trị áo dài không nên dừng lại ở lễ hội thường niên mà cần hướng đến phát triển các tuyến phố chuyên đề về áo dài, hỗ trợ nghệ nhân – nhà thiết kế mở showroom, tổ chức các lớp hướng dẫn may và mặc áo dài cho du khách.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.HCM cần có sự liên kết đồng bộ giữa các sở, ngành, hiệp hội du lịch, giới thiết kế, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Song song đó, chính sách hỗ trợ bảo tồn văn hóa và khuyến khích đổi mới sáng tạo trong du lịch cũng cần được triển khai.

Việc đưa áo dài trở thành một phần trong chiến lược phát triển sản phẩm du lịch TP.HCM không chỉ góp phần bảo tồn di sản phi vật thể, mà còn kết nối giữa quá khứ – hiện tại, giữa văn hóa và kinh tế sáng tạo. Với hướng đi đúng đắn, áo dài hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng du lịch đặc trưng, khác biệt mang đậm giá trị nhân văn của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.