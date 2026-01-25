Nắng đẹp, các 'nàng thơ xứ Huế' chen nhau chụp ảnh áo dài Tết 25/01/2026 14:57

(PLO)- Sự xuất hiện của những 'nàng thơ xứ Huế' trong tà áo dài thướt tha báo hiệu mùa Xuân đang về tại vùng đất cố đô.

Những ngày cuối tháng Chạp, nắng vàng như mật ngọt rót xuống cố đô sau chuỗi ngày mưa dầm dề đặc trưng của miền Trung. Tận dụng thời tiết nắng ráo hiếm hoi, giới trẻ rủ nhau khoác lên mình tà áo dài truyền thống, biến từng góc phố, bờ sông thành những thước phim thanh xuân rực rỡ.

Sự xuất hiện của những "nàng thơ xứ Huế" không chỉ làm bừng sáng không gian cổ kính mà còn thổi một luồng sinh khí tươi trẻ, báo hiệu Tết Nguyên đán đã thực sự gõ cửa từng nếp nhà, góc phố nơi đây.

Từ sáng sớm, khi những vạt nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, không khí tại các điểm di tích, thắng cảnh của TP Huế trở nên nhộn nhịp khác thường, dòng người đổ về mỗi lúc một đông.

Tạm gác lại âu lo năm cũ, đông đảo bạn trẻ xúng xính trong những tà áo dài đủ sắc màu, rủ nhau xuống phố săn ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp nhất trước thềm năm mới.

Đại Nội Huế - trái tim của di sản cố đô - luôn là điểm đến hấp dẫn trong hành trình du xuân.

Khu vực phía trước Lầu Ngũ Phụng với kiến trúc độc đáo được mệnh danh là góc chụp triệu view, nơi các tay máy, mẫu ảnh kiên nhẫn xếp hàng để chờ được check-in ở vị trí đắt giá nhất.

Để sở hữu bộ ảnh ưng ý, nhiều nhóm bạn không ngần ngại đầu tư kỹ lưỡng từ phục trang đến thiết bị.

Không chỉ trong Đại Nội, các khu vực dọc bờ sông Hương thơ mộng với cầu gỗ lim, bãi cỏ xanh mướt cũng trở thành thỏi nam châm thu hút giới trẻ đến thả dáng.

Những phụ kiện đậm chất truyền thống như quạt giấy, nón lá, cành đào... được các bạn trẻ sử dụng, tạo nên những khung hình vừa nghệ thuật, vừa mang đậm phong vị Tết cổ truyền.

Rời khỏi vẻ trầm mặc của Đại Nội hay dòng sông Hương thơ mộng, chợ Đông Ba lại mang đến một gam màu khác biệt. Khu chợ nổi tiếng này đang rực rỡ sắc màu của các sạp hàng Tết, tạo nên bối cảnh vừa đời thường, vừa sống động.

Theo chia sẻ của nhiều bạn trẻ, việc kỳ công chuẩn bị trang phục không chỉ để sống ảo, mà còn là cách thế hệ "gen Z" thể hiện sự trân trọng, tình yêu đối với các giá trị văn hóa dân tộc.

Giữa bối cảnh mua bán tấp nập những ngày giáp Tết, các sạp hàng rực rỡ sắc màu tại chợ Đông Ba vô tình trở thành phông nền sống động cho những bộ ảnh mang đậm hơi thở đời sống.