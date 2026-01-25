Nắng đẹp, các 'nàng thơ xứ Huế' chen nhau chụp ảnh áo dài Tết

(PLO)- Sự xuất hiện của những 'nàng thơ xứ Huế' trong tà áo dài thướt tha báo hiệu mùa Xuân đang về tại vùng đất cố đô.
Những ngày cuối tháng Chạp, nắng vàng như mật ngọt rót xuống cố đô sau chuỗi ngày mưa dầm dề đặc trưng của miền Trung. Tận dụng thời tiết nắng ráo hiếm hoi, giới trẻ rủ nhau khoác lên mình tà áo dài truyền thống, biến từng góc phố, bờ sông thành những thước phim thanh xuân rực rỡ.
Sự xuất hiện của những "nàng thơ xứ Huế" không chỉ làm bừng sáng không gian cổ kính mà còn thổi một luồng sinh khí tươi trẻ, báo hiệu Tết Nguyên đán đã thực sự gõ cửa từng nếp nhà, góc phố nơi đây.
Để sở hữu bộ ảnh ưng ý, nhiều nhóm bạn không ngần ngại đầu tư kỹ lưỡng từ phục trang đến thiết bị.