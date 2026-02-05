Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hỗn loạn vì đàn bò 'đại náo' xuyên đêm 05/02/2026 08:25

(PLO)- Có ít nhất hai vụ tai nạn giao thông và nhiều vụ ô tô va chạm với đàn bò, gây ra tình trạng hỗn loạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Sáng 5-2, người dân sống dọc cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Sông Lũy (Lâm Đồng), cho biết hai con bò bị xe tông chết trên cao tốc đã được kéo vào lề đường để bảo đảm an toàn giao thông. Tuy nhiên, khoảng sáu con bò còn lại vẫn đang “mất tích”, sau một đêm khiến cả tuyến cao tốc này rơi vào tình huống hi hữu chưa từng có.

Giao thông ùn tắc trên cao tốc.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ đêm 4-2, tại Km191 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, một xe tải chở khoảng 10 con bò lưu thông theo hướng Khánh Hòa đi TP.HCM bất ngờ bung cửa sau.

Trong tích tắc, đàn bò rơi xuống mặt đường rồi hoảng loạn bỏ chạy tán loạn giữa cao tốc, nơi các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao.

Phương tiện nghi bị bung cửa sau khiến đàn bò rơi xuống đường cao tốc.

Tình huống này khiến nhiều tài xế đang điều khiển ô tô chạy trên cao tốc phải đánh lái gấp, phanh gấp, cố gắng tấp vào các dải dừng khẩn cấp để tránh va chạm. Giao thông qua khu vực hỗn loạn.

Đã có ít nhất hai vụ tai nạn xảy ra khi xe tông trúng đàn bò đang chạy ngang đường, trong đó có một xe tải va chạm mạnh vào dải phân cách.

CSGT giải quyết vụ tông bò trên cao tốc.

Nhiều phương tiện khác cũng va quẹt với đàn bò, hư hỏng phần đầu xe, thân xe nhưng không trình báo hoặc không thể dừng lại giữa đêm tối. Rất may, các vụ việc không gây thương vong về người, song hai con bò bị tông chết, thiệt hại tài sản đối với các phương tiện là không nhỏ...

Ngay trong đêm, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) đã nhanh chóng phối hợp các lực lượng liên quan xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này.

Hai con bò bị tông chết đã được đưa vào lề đường.

Trong khi đó, tài xế xe tải chở bò đang chạy đôn chạy đáo tìm đàn bò bị thất lạc, còn lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ các vụ va chạm liên quan.

Qua vụ việc, các đơn vị vận tải cần lưu ý chằng buộc, kiểm tra khóa cửa xe chở gia súc, hàng hóa khi lưu thông trên cao tốc. Bởi một sơ suất nhỏ có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các cung đường tốc độ cao.