Chốt thời gian xóa sổ 'bẫy tử thần' ở cửa biển La Gi 04/02/2026 16:56

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nạo vét, luồng lạch, thông tuyến ra vào cửa biển La Gi, hoàn thành trong tháng 3.

Ngày 4-2, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND phường Phước Hội, UBND phường La Gi liên quan dự án nạo vét tuyến luồng ra vào cửa biển La Gi.

Nơi đây nhiều năm qua được xem là “điểm đen” tai nạn đường thủy, liên tục cướp đi tài sản và sinh mạng của ngư dân.

Một tàu cá lật úp trên đường vào cảng cá La Gi.

Chỉ đạo này được ban hành sau khi UBND tỉnh nhận báo cáo ngày 1-2 của UBND phường Phước Hội về vụ chìm tàu cá BTh 85234 TS khiến thuyền trưởng tử vong, cùng báo cáo của Ban Quản lý các cảng cá tỉnh về tình hình triển khai dự án nạo vét thông luồng cửa biển La Gi.

Qua xem xét, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo tổ chức triển khai dự án, yêu cầu hoàn thành trong tháng 3 và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo Ban Quản lý các cảng cá tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ gia hạn thời gian thực hiện dự án, gửi Sở Tài chính và Sở Xây dựng trước ngày 6-2.

Sở Xây dựng và Sở Tài chính có trách nhiệm xử lý, cho ý kiến trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ một mốc thời gian thể hiện yêu cầu không được phép chần chừ.

UBND tỉnh cũng giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với UBND phường Phước Hội và UBND phường La Gi tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, bảo đảm an toàn cho ngư dân khi ra vào cửa biển trong thời gian chờ hoàn thành nạo vét.

Như PLO đã phản ánh, rạng sáng 3-2, một tàu cá công suất 200 CV, dài hơn 12 m đã bị sóng dữ nhấn chìm ngay cửa biển La Gi khi vừa ra khơi. Rất may, 15 thuyền viên được cứu sống kịp thời, song thiệt hại tài sản là không nhỏ.

Tàu bè liên tục gặp nạn tại cửa biển này.

Đau xót hơn, chỉ hai ngày trước đó, sáng 1-2, tàu cá BTh 85234 TS do ông Võ Văn Hiền (52 tuổi) làm thuyền trưởng cũng bị chìm tại chính vị trí này. Bốn thuyền viên thoát nạn, riêng ông Hiền mất tích và sau đó được tìm thấy thi thể cách nơi tàu gặp nạn khoảng 2 hải lý.

Thực tế, trong nhiều năm qua, cửa biển La Gi luôn được cảnh báo là một trong những cửa biển nguy hiểm bậc nhất khu vực, đặc biệt vào mùa mưa bão. Lượng cát lớn từ sông Dinh bồi lấp luồng lạch liên tục, biến cửa biển thành “cái bẫy” vô hình đối với tàu thuyền.

Chỉ riêng tháng 11-2025, đã có sáu tàu cá bị sóng đánh chìm, thiệt hại hơn 2 tỉ đồng; có thời điểm, 15 phút xảy ra ba vụ tai nạn liên tiếp. Đặc biệt đau lòng, ngày 3-1, tàu BTh 85945 TS lật úp ngay cửa biển, cướp đi sinh mạng của em TĐT (16 tuổi).

Ngư dân cầu nguyện bình an trước khi ra vào cửa biển "tữ thần" này.

Dự án nạo vét thông luồng cửa biển La Gi được ký hợp đồng từ 17-6-2025, với khối lượng hơn 38.000 m³, tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỉ đồng. Thế nhưng đến cuối tháng 7-2025, công trình mới đạt khoảng 30% khối lượng rồi gần như đứng im.

Sau hàng loạt vụ chìm tàu, ngày 11-1, đơn vị thi công từ TP.HCM đưa tàu sắt chuyên dụng xuống hiện trường. Trớ trêu thay, chưa kịp hút được mét khối cát nào, chính chiếc tàu này cũng gặp nạn, buộc phải rút khỏi khu vực.

Đơn vị thi công rút khỏi khu vực.

Trong khi đó, đoạn luồng nguy hiểm dài khoảng 250 m, rộng 60 m, cao độ đáy từ -3 m đến -4,5 m vẫn nằm đó, ngày đêm rình rập những chuyến tàu ra khơi mưu sinh.