Một thuyền trưởng tử nạn tại cửa biển La Gi, dự án nạo vét vẫn dậm chân tại chỗ 01/02/2026 10:12

(PLO)- Thêm một ngư dân tử nạn tại cửa biển La Gi ở Lâm Đồng, cửa biển được xem là nguy hiểm bậc nhất khi tàu bè liên tục gặp nạn.

Rạng sáng 1-2, cửa biển La Gi ở phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chứng kiến thêm một bi kịch trên biển. Một tàu cá bị sóng đánh chìm khi vừa trở về bờ, cướp đi sinh mạng của thuyền trưởng, để lại nỗi ám ảnh không nguôi cho cộng đồng ngư dân nơi đây.

Tàu cá bị đánh chìm sáng 1-2.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá BTh 85234 TS có công suất 33 CV, dài khoảng 10 m, do ông Võ Văn Hiền (52 tuổi, ngụ phường Bình Tân, Lâm Đồng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến lúc 15 giờ ngày 31-1, trên tàu có năm lao động, hành nghề lưới rê.

Đến khoảng 5 giờ sáng 1-2, khi tàu đang di chuyển vào khu vực cửa biển La Gi thì bất ngờ gặp sóng lớn, nước tràn nhanh khiến tàu chìm.

Bốn thuyền viên kịp nhảy khỏi tàu, được các phương tiện gần đó cứu sống. Riêng ông Hiền mất tích giữa dòng nước xoáy. Dù lực lượng Biên phòng Phước Lộc, các đơn vị chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm nhưng đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện cách nơi bị nạn khoảng 2 hải lý.

Người thân của thuyền trưởng khóc lóc, mong chờ nhưng phép màu không xảy ra. Ảnh CC86.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã liên tục phản ánh từ nhiều năm nay, cửa biển La Gi được xem là một trong những cửa biển nguy hiểm nhất khu vực, đặc biệt vào mùa mưa bão. Lượng cát khổng lồ từ sông Dinh đổ ra khiến luồng lạch liên tục bị bồi lấp, biến cửa biển thành một “cái bẫy” vô hình đối với tàu thuyền ra vào.

Chỉ riêng tháng 11-2025, sáu tàu cá đã bị sóng đánh chìm, gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng; có thời điểm chỉ trong 15 phút, ba chiếc tàu liên tiếp gặp nạn. Trong đó ngày 3-1, tàu BTh 85945 TS bị lật úp ngay cửa biển, cướp đi sinh mạng của em TĐT, mới 16 tuổi, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và cộng đồng.

Những sự việc này cho thấy sự nguy hiểm của khu vực cửa biển La Gi.

Công trình nạo vét thông luồng tại cửa biển này đã được Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Lâm Đồng ký hợp đồng với đơn vị thi công từ ngày 17-6-2025. Tổng khối lượng nạo vét hơn 38.000 m³, kinh phí khoảng 5 tỉ đồng nhưng đến hết tháng 7-2025 mới đạt khoảng 30% khối lượng, rồi… dừng lại cho đến nay.

Thi thể thuyền trưởng phát hiện cách nơi chìm tàu khoảng 2 hải lý.

Sau khi các tàu cá liên tục gặp nạn, đến ngày 11-1, đơn vị thi công mới đưa một tàu sắt chuyên dụng xuống hiện trường. Tuy nhiên, chiếc tàu “giải cứu” này chưa kịp hút được khối cát nào thì cũng "gặp nạn".

Nguyên nhân chậm trễ nạo vét được xác định là biện pháp thi công không phù hợp với điều kiện sóng gió, tàu thuyền qua lại dày đặc. Trong khi đó, đoạn luồng nguy hiểm dài khoảng 250 m, rộng 60 m, đáy nạo vét -3 m - -4,5 m vẫn nằm đó.

Mỗi ngày dự án nạo vét này dậm chân tại chỗ là thêm một đêm những người vợ, người mẹ ở La Gi không dám ngủ, nơm nớp lo sợ tiếng sóng ngoài khơi sẽ cướp đi người thân của mình.