Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đường đã thông nhưng trạm dừng vẫn kẹt 03/02/2026 14:19

(PLO)- Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đưa vào sử dụng từ tháng 6-2023 nhưng đến nay chỉ mới có một trạm dừng nghỉ khai trương, trạm còn lại vẫn “đứng im”.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương đăng ký nhu cầu bố trí vốn năm 2026, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng một số đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông, gồm cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây đi qua địa bàn tỉnh.

Trạm dừng nghỉ Km205+092 cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26-1.

Đây được xem là động thái nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài, đặc biệt là tình trạng chậm bàn giao mặt bằng tại các trạm dừng nghỉ, khiến cao tốc thông xe đã lâu nhưng vẫn chưa thể vận hành đồng bộ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng được giao nhiệm vụ đôn đốc, tổng hợp nhu cầu vốn, sớm có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 7 và Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) để bố trí kế hoạch vốn năm 2026 cho các hạng mục bổ sung và trạm dừng nghỉ.

Trong khi trạm dừng nghỉ Km205+092 đã đón khách thì trạm Km144+560 vẫn đứng im.

Được biết cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ. Trong đó Trạm Km205+092 đã đi vào hoạt động từ ngày 26-1, góp phần giải tỏa áp lực cho người và phương tiện.

Tuy nhiên, trạm Km144+560 (khu vực Tuy Phong) lại đang rơi vào tình trạng “đứng bánh” do mặt bằng bàn giao nhỏ giọt. Cụ thể, đến nay mới bàn giao được 1,67/10,86 ha, tương đương 15,39% diện tích. Phần còn lại hơn 9 ha chưa thể thi công khiến tiến độ trạm dừng chân này bị kéo lùi nghiêm trọng.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tranh chấp, khiếu kiện quyền sử dụng đất giữa người dân và doanh nghiệp, khiến việc giải phóng mặt bằng không thể thực hiện đồng loạt.

Trạm dừng nghỉ Km47+500 (giáp ranh Đồng Nai) cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây hướng từ TP.HCM ra Phan Thiết đang xây dựng. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục bàn giao đất, đồng thời đề nghị các cơ quan tố tụng vào cuộc, hỗ trợ giải quyết dứt điểm tranh chấp để sớm hoàn thiện trạm dừng nghỉ Km144+560.

Song song đó, các sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình bồi thường, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm thực hiện đúng quy định và tiến độ.

Đối với tuyến Phan Thiết – Dầu Giây, Trạm dừng nghỉ Phan Thiết tại Km47+500 (xã Tân Minh, giáp ranh Đồng Nai) do Liên danh FutaBuslines – Thành Hiệp Phát (Tập đoàn Phương Trang) đầu tư, hiện đang được đẩy nhanh thi công. Một bên trạm đã tạm thời đón khách, góp phần chia sẻ áp lực giao thông trên tuyến cao tốc đông đúc này.

Trạm dừng nghỉ Phan Thiết trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Thực tế cho thấy, khi cao tốc đã thông xe, trạm dừng nghỉ không chỉ là tiện ích mà còn là hạ tầng thiết yếu bảo đảm an toàn, nhịp vận hành và hiệu quả khai thác toàn tuyến.

Việc chậm bàn giao mặt bằng, đặc biệt tại khu vực Tuy Phong, đang trở thành điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ. Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 130/2024, các dự án cao tốc do Nhà nước đại diện chủ sở hữu nếu muốn thu phí phải hoàn thành xây dựng trạm dừng nghỉ, trạm thu phí và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.