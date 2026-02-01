Khán giả bất ngờ khi xem sân khấu như bay trên không trung 01/02/2026 09:25

(PLO)- Trong Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026, nhiều khán giả bất ngờ khi sân khấu được dàn dựng như bay trên không trung.

Tối 31-1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), chương trình Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026 thu hút hàng nghìn khán giả, lan tỏa thông điệp văn hóa, sáng tạo và niềm tin vào tương lai đất nước.

Trong không khí náo nức của những ngày đầu xuân Bính Ngọ, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám trở thành tâm điểm của Thủ đô với chương trình Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026, chủ đề Vibrant Light – Ánh sáng rực rỡ.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: VIẾT THÀNH

Sự kiện quy tụ đông đảo công chúng, tạo nên không gian nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và di sản.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026 không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn gửi gắm thông điệp văn hóa sâu sắc.

"Ánh sáng" được lựa chọn làm tên gọi và tinh thần chủ đạo của chương trình bởi đây là biểu tượng của chân lý, của sự dẫn dắt tiên phong, là ánh sáng của niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, ngọn đuốc soi đường đưa dân tộc Việt Nam vượt qua nhiều thử thách để có được cơ đồ và vị thế hôm nay.

Khán giả được thưởng thức loạt tác phẩm quen thuộc và giàu ý nghĩa như Lá cờ Đảng, Cung đàn mùa xuân, Em là mầm non của Đảng, Bài ca Hồ Chí Minh, Kỷ nguyên hòa ca. Ảnh: VIẾT THÀNH

Theo ông Lê Quốc Minh, ánh sáng còn là biểu trưng cho di sản và bản sắc văn hóa, nơi Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến đang chuyển mình mạnh mẽ, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, xứng đáng với danh hiệu Thành phố Sáng tạo, Thành phố vì Hòa bình.

Đó cũng là ánh sáng của tương lai, của khát vọng phát triển, nơi thế hệ trẻ Việt Nam với trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần hội nhập đang sẵn sàng đưa đất nước vươn xa.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Lam Trường, Trúc Nhân, Phương Ly, Quân A.P, Đông Hùng, Hoàng Quyên, ca nương Kiều Anh, nghệ sĩ guitar Cao Minh Đức, Đoàn Nghệ thuật HT, Vũ đoàn Xtreme Power.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, nhiều phong cách đã tạo nên diện mạo nghệ thuật đa dạng, giàu sức lan tỏa.

Trong không gian sân khấu được dàn dựng công phu, hệ thống ánh sáng, đèn màu hiện đại hòa quyện cùng âm nhạc đã mang đến những khoảnh khắc sôi động, xúc cảm. Ảnh: VIẾT THÀNH

Khán giả được thưởng thức loạt tác phẩm quen thuộc và giàu ý nghĩa như Lá cờ Đảng, Cung đàn mùa xuân, Em là mầm non của Đảng, Bài ca Hồ Chí Minh, Kỷ nguyên hòa ca.

Trong không gian sân khấu được dàn dựng công phu, hệ thống ánh sáng, đèn màu hiện đại hòa quyện cùng âm nhạc đã mang đến những khoảnh khắc sôi động, xúc cảm, thu hút sự theo dõi và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo công chúng.

Ngay từ những phút đầu, quảng trường đã bùng nổ với hình ảnh rồng thời Lý uốn lượn trên không trung, biểu tượng của lịch sử nghìn năm Thăng Long.

Rồng thiêng nhả ngọc, viên ngọc hóa thân thành Lumi, linh vật của Lễ hội Ánh sáng quốc tế Hà Nội. Hình tượng chú rồng nhỏ trong suốt, tinh nghịch gửi gắm thông điệp về một Thủ đô giàu bản sắc nhưng luôn khát khao đổi mới, sáng tạo.

Tinh thần sáng tạo xuyên suốt chương trình được thể hiện qua ba chương: Ánh sáng niềm tin, Ban mai lấp lánh, Việt Nam rực rỡ.

Ở chương đầu, Lumi xuất hiện trên màn hình LED hình tròn treo cao, độc lập với ánh sáng sân khấu, tạo hiệu ứng thị giác mới lạ. Khi ca khúc Lá cờ Đảng vang lên, màn hình LED chuyển thành hình ảnh lá cờ đỏ rực rỡ, trở thành điểm hội tụ cảm xúc của nghệ sĩ và khán giả, nơi ánh sáng của niềm tin được hiện thực hóa bằng công nghệ và âm nhạc.

Nhiều bất ngờ tiếp nối khi sân khấu được dàn dựng như “bay” trên không trung, những sân khấu nhỏ xuất hiện giữa không gian lớn.

Sự cộng hưởng giữa âm nhạc, công nghệ, ánh sáng, di sản và sáng tạo đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt. Ảnh: VIẾT THÀNH

Nhà hát Lớn Hà Nội không chỉ là phông nền mà trở thành một phần của câu chuyện thị giác, với hệ thống LED lưới và ray trượt lập trình tự động, cho phép kiến trúc di sản được “mở ra” theo từng lớp cảm xúc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của di sản trong ngôn ngữ biểu đạt hiện đại.

Nếu chương đầu mang đậm dấu ấn các ca khúc cách mạng, thì hai chương sau khắc họa một Việt Nam trẻ trung, năng động, hướng tới tương lai với các tiết mục như Giai điệu Việt Nam mình, Hermosa, Từng ngày yêu em cùng những màn trình diễn sôi động của các vũ đoàn.

Sự cộng hưởng giữa âm nhạc, công nghệ, ánh sáng, di sản và sáng tạo đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt.

Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026 qua đó lan tỏa thông điệp về một đất nước tự tin bước vào tương lai, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, niềm tin được tiếp nối, mở ra một năm mới rực rỡ, nhiều kỳ vọng.