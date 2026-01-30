Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025 nhận giải thưởng trị giá 600 triệu đồng 30/01/2026 15:54

(PLO)- Ban Tổ chức cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 đã trao giải thưởng đặc biệt trị giá 600 triệu đồng, gồm tiền mặt và một xe VinFast VF5 Plus cho Quán quân cuộc thi.

Ngày 30-1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức lễ trao giải đặc biệt dành cho Quán quân cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025, vinh danh giọng ca trẻ Đào Lê Phương Chi với tổng giá trị giải thưởng 600 triệu đồng.

Lễ trao giải là điểm nhấn khép lại mùa giải Tiếng hát Hà Nội 2025, một trong những sân chơi âm nhạc uy tín của Thủ đô, thu hút đông đảo thí sinh trẻ tham gia.

Trải qua các vòng sơ khảo và bán kết, 33 giọng ca tiêu biểu thuộc ba phong cách thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ đã bước vào vòng tranh tài cuối cùng.

Ban Tổ chức cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2025" đã trao giải thưởng đặc biệt trị giá 600 triệu đồng, gồm tiền mặt và một xe VinFast VF5 Plus cho Quán quân cuộc thi. Ảnh: TT

Vòng chung kết diễn ra với ba đêm thi theo từng phong cách âm nhạc và đêm xếp hạng, trao giải, tạo nên không gian âm nhạc đa sắc màu, giàu cảm xúc.

Tại đây, các thí sinh không chỉ thể hiện kỹ thuật thanh nhạc mà còn bộc lộ rõ cá tính nghệ thuật và bản lĩnh sân khấu.

Ngôi vị cao nhất của Tiếng hát Hà Nội 2025 đã thuộc về Đào Lê Phương Chi, sinh năm 2003, sinh viên năm thứ hai Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Phương Chi được đánh giá cao nhờ nền tảng chuyên môn vững vàng và phong cách biểu diễn chín muồi. Cô cũng là học trò của ca sĩ Phương Nga, gương mặt từng được biết đến qua Sao Mai.

Trong đêm chung kết xếp hạng, Phương Chi có màn trình diễn thuyết phục cả về kỹ thuật, cảm xúc lẫn thần thái, nhận được sự đồng thuận của Hội đồng giám khảo chuyên môn và sự ủng hộ của đông đảo khán giả theo dõi chương trình.

Ghi nhận thành tích và nỗ lực của tân Quán quân, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng đặc biệt trị giá 600 triệu đồng, gồm tiền mặt và một xe VinFast VF5 Plus.

Đây được xem là phần thưởng có ý nghĩa thiết thực, đồng thời là sự động viên cho hành trình nghệ thuật phía trước của nữ ca sĩ trẻ.

Chia sẻ tại lễ trao giải, Đào Lê Phương Chi cho biết ngôi vị Quán quân là bệ phóng quan trọng để cô tiếp tục hoàn thiện bản thân trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Theo Phương Chi, chiếc xe VinFast VF5 sẽ hỗ trợ cô trong việc học tập, biểu diễn cũng như chăm sóc gia đình.

Cô cũng bày tỏ sự tri ân đối với Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội vì đã tạo điều kiện để cô được tham gia các sân khấu lớn, tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp.

Theo Ban Tổ chức, lễ trao giải không chỉ mang ý nghĩa tổng kết một mùa thi mà còn là sự kiện vinh danh trang trọng, đánh dấu bước chuyển từ sân chơi âm nhạc sang chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025.