Làn sóng xanh 2025: Hòa Minzy, Nguyễn Hùng ‘càn quét’ giải thưởng

Tối 30-1, Lễ trao giải Làn sóng xanh (LSX) 2025 do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).
Như đã công bố trước đó, ca sĩ được trao giải thành tựu Làn sóng xanh lần thứ 28 cho ca sĩ Quang Linh và Hồng Nhung nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực cho giải thưởng LSX nói riêng và âm nhạc Việt nói chung. Cả hai đều là những nghệ sĩ có nhiều năm đoạt giải LSX và có hình ảnh đẹp trong lòng công chúng.
Cuộc càn quét của Hoà Minzy cùng 'Bắc Bling'
Theo đó, tại Lễ trao giải LSX lần thứ 28 năm 2025, khán giả đã chứng kiến màn “càn quét” giải thưởng của ca sĩ Hòa Minzy cùng ca khúc Bắc Bling.
Cụ thể, Hòa Minzy đã giành giải thưởng quan trọng nhất dành cho nghệ sĩ nữ – Nữ ca sĩ/Rapper của năm với 41,7% lượt bình chọn.
Chia sẻ tại lễ trao giải, Hòa Minzy cho biết năm 2023 bản thân từng đạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất cũng là cột mốc đánh dấu 10 năm theo đuổi nghệ thuật. Hai năm sau đó, nữ ca sĩ luôn mong muốn được đề cử cũng như chạm tay đến giải thưởng “Nữ ca sĩ của năm”.
"Đây là giải thưởng quan trọng nhất đối với tôi. Ở dưới có gia đình và con trai, và tôi muốn nói với con rằng: ‘Bo ơi, mẹ làm được rồi’"- nữ ca sĩ xúc động bày tỏ.
Trước đó, hạng mục ca khúc của năm cũng đã thuộc về Hòa Minzy với Bắc Bling khi đạt 46,2% lượt bình chọn. Bên cạnh đó, ca khúc này còn giúp nữ ca sĩ mang về chiếc cúp Top 10 ca khúc được yêu thích và Sự kết hợp xuất sắc.
Ở hạng mục MV của năm, không ngoài dự đoán, MV Bắc Bling của Hòa Minzy và Tuấn Cry đã giành chiến thắng với tỷ lệ bình chọn lên đến 56,4%. Ca khúc Bắc Bling cũng giúp Masew chiến thắng ở hạng mục Hòa âm phối khí năm nay.
Sau Hòa Minzy, một trong những gương mặt mới gây chú ý và gặt hái nhiều giải thưởng là Nguyễn Hùng cùng Phép màu và Còn gì đẹp hơn.
Nam ca sĩ đã chiến thắng ở 5 hạng mục gồm: Gương mặt mới xuất sắc; Bài hát hiện tượng (Còn gì đẹp hơn); Ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất (Phép màu – phim Đàn cá gỗ). Ngoài ra hai ca khúc của nam ca sĩ cũng lọt vào Top 10 ca khúc được yêu thích.
Soobin Hoàng Sơn cũng xuất sắc chiến thắng ở hạng mục Nam ca sĩ/Rapper của năm với số phiếu đầy thuyết phục (63,5% lượt bình chọn). Trước đó Dancing in the dark của nam ca ca sĩ cũng đã có lọt top 10 ca khúc được yêu thích.
'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' nhận giải đặc biệt
Tại LSX 2025, Quang Hùng MasterD cũng đã vượt qua loạt anh trai “say hi” như HIEUTHUHAI, Rhyder, Captain Boy… để giành giải Nam ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất.
Ở hạng mục Nữ ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất, "em xinh" LyHan đã giành chiến thắng nhờ một năm hoạt động hiệu quả thông qua chương trình Em xinh say hi 2025.
Lan tỏa tinh thần Việt Nam qua album Made in Việt Nam đã giúp DTAP chiến thắng hạng mục Album của năm tại Làn sóng xanh 2025.
Ban tổ chức Lễ trao giải LSX 2025 cũng đã quyết định trao giải thưởng đặc biệt cho ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cùng sự tham gia thể hiện của các ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Tùng Dương và Đông Hùng.
Chia sẻ tại đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự bất ngờ và gửi lời cảm ơn đến tất cả các ca sĩ đã thể hiện ca khúc, góp phần giúp tác phẩm đạt được giải thưởng.
Giải thưởng Làn sóng xanh 2025
Top 10 ca khúc được yêu thích:
- Bắc Bling (Hòa Minzy).
- Phép màu(Nguyễn Hùng).
- Tái Sinh (nhạc sĩ: Tăng Duy Tân-Ca sĩ Tùng Dương).
- Dù cho tận thế (vẫn yêu em) (Nhạc: Nguyễn Phúc Thiện, lời: Nguyễn Phúc Thiện, Trấn Thành; ca sĩ: Erik).
- Ếch ngồi đáy giếng( Ca sĩ: Phương Mỹ Chi)
- Dancing in the dark (Sáng tác: Nguyễn Huỳnh Sơn. Ca sĩ: SOOBIN)
- Kho báu (Nhạc sĩ: J4RDIN, Dlight – Ca sĩ: Strong Trọng Hiếu)
- Còn gì đẹp hơn (sáng tác và ca sĩ: Nguyễn Hùng)
- Lễ đường (nhạc sĩ và ca sĩ Kai Đinh)
- Nước máu cá sấu (Hieuthuhai)
Ca khúc của năm:
Bắc Bling (Hòa Minzy)
Bài hát hiện tượng
Còn gì đẹp hơn (ca nhạc sĩ Nguyễn Hùng)
Gương mặt mới xuất sắc
Nguyễn Hùng
Hoà âm phối khí
Bắc Bling (Bắc Ninh). Hoà âm: Masew
Ca sĩ đột phá:
Phương Mỹ Chi
MV của năm
Bắc Bling (Hòa Minzy)
Album của năm
Made in Việt Nam (DTAP)
Nhà sản xuất của năm:
SlimV
Nam ca sĩ/rapper của năm:
Soobin Hoàng Sơn
Nữ ca sĩ/ rapper của năm:
Hòa Minzy
Sự kết hợp xuất sắc
Bắc Bling (Hòa Minzy, Tuấn Cry, NSND Xuân Hinh)
Ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất:
Phép màu (phim Đàn cá gỗ) Nguyễn Hùng
Ca khúc được yêu thích trên radio:
Bắc Bling - Hòa Minzy
Nam ca sĩ rapper được yêu thích nhất:
Quang Hùng MasterD
Nữ ca sĩ/ rapper được yêu thích nhất:
LyHan
Giải thưởng đặc biệt:
Viết tiếp câu chuyện hoà bình (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và các ca sĩ )
Giải thành tựu Làn sóng xanh:
Quang Linh, Hồng Nhung