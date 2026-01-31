Làn sóng xanh 2025: Hòa Minzy, Nguyễn Hùng ‘càn quét’ giải thưởng 31/01/2026 06:19

(PLO)- Nếu Nguyễn Hùng nhận 5 giải thưởng với 'Phép màu' và 'Còn gì đẹp hơn' thì Hòa Minzy đã cùng ca khúc 'Bắc Bling' 'càn quét' giải thưởng tại Làn sóng xanh 2025.

Tối 30-1, Lễ trao giải Làn sóng xanh (LSX) 2025 do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

Như đã công bố trước đó, ca sĩ được trao giải thành tựu Làn sóng xanh lần thứ 28 cho ca sĩ Quang Linh và Hồng Nhung nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực cho giải thưởng LSX nói riêng và âm nhạc Việt nói chung. Cả hai đều là những nghệ sĩ có nhiều năm đoạt giải LSX và có hình ảnh đẹp trong lòng công chúng.

Ca sĩ Quang Linh và Hồng Nhung được trao giải thành tựu Làn sóng xanh lần thứ 28. Ảnh: BTC

Cuộc càn quét của Hoà Minzy cùng 'Bắc Bling'

Theo đó, tại Lễ trao giải LSX lần thứ 28 năm 2025, khán giả đã chứng kiến màn “càn quét” giải thưởng của ca sĩ Hòa Minzy cùng ca khúc Bắc Bling.

Cụ thể, Hòa Minzy đã giành giải thưởng quan trọng nhất dành cho nghệ sĩ nữ – Nữ ca sĩ/Rapper của năm với 41,7% lượt bình chọn.

Hòa Minzy nghẹn ngào khi chiến thắng nhiều hạng mục quan trọng tại Làn sóng xanh 2025

Chia sẻ tại lễ trao giải, Hòa Minzy cho biết năm 2023 bản thân từng đạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất cũng là cột mốc đánh dấu 10 năm theo đuổi nghệ thuật. Hai năm sau đó, nữ ca sĩ luôn mong muốn được đề cử cũng như chạm tay đến giải thưởng “Nữ ca sĩ của năm”.

"Đây là giải thưởng quan trọng nhất đối với tôi. Ở dưới có gia đình và con trai, và tôi muốn nói với con rằng: ‘Bo ơi, mẹ làm được rồi’"- nữ ca sĩ xúc động bày tỏ.

Trước đó, hạng mục ca khúc của năm cũng đã thuộc về Hòa Minzy với Bắc Bling khi đạt 46,2% lượt bình chọn. Bên cạnh đó, ca khúc này còn giúp nữ ca sĩ mang về chiếc cúp Top 10 ca khúc được yêu thích và Sự kết hợp xuất sắc.

Ở hạng mục MV của năm, không ngoài dự đoán, MV Bắc Bling của Hòa Minzy và Tuấn Cry đã giành chiến thắng với tỷ lệ bình chọn lên đến 56,4%. Ca khúc Bắc Bling cũng giúp Masew chiến thắng ở hạng mục Hòa âm phối khí năm nay.

Nguyễn Hùng cùng "Phép màu" và "Còn gì đẹp hơn" cũng giành được nhiều giải thưởng

Sau Hòa Minzy, một trong những gương mặt mới gây chú ý và gặt hái nhiều giải thưởng là Nguyễn Hùng cùng Phép màu và Còn gì đẹp hơn.

Nam ca sĩ đã chiến thắng ở 5 hạng mục gồm: Gương mặt mới xuất sắc; Bài hát hiện tượng (Còn gì đẹp hơn); Ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất (Phép màu – phim Đàn cá gỗ). Ngoài ra hai ca khúc của nam ca sĩ cũng lọt vào Top 10 ca khúc được yêu thích.

Soobin Hoàng Sơnchiến thắng ở hạng mục Nam ca sĩ/Rapper của năm

Soobin Hoàng Sơn cũng xuất sắc chiến thắng ở hạng mục Nam ca sĩ/Rapper của năm với số phiếu đầy thuyết phục (63,5% lượt bình chọn). Trước đó Dancing in the dark của nam ca ca sĩ cũng đã có lọt top 10 ca khúc được yêu thích.

Phương Mỹ Chi cũng giành 2 giải thưởng Ca sĩ đột phá và Top 10 ca khúc được yêu thích

'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' nhận giải đặc biệt

Tại LSX 2025, Quang Hùng MasterD cũng đã vượt qua loạt anh trai “say hi” như HIEUTHUHAI, Rhyder, Captain Boy… để giành giải Nam ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất.

Nam/nữ ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất Quang Hùng MasterD và LyHan

Ở hạng mục Nữ ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất, "em xinh" LyHan đã giành chiến thắng nhờ một năm hoạt động hiệu quả thông qua chương trình Em xinh say hi 2025.

DTAP chiến thắng hạng mục Album của năm tại Làn sóng xanh 2025 với album "Made in Việt Nam"

Lan tỏa tinh thần Việt Nam qua album Made in Việt Nam đã giúp DTAP chiến thắng hạng mục Album của năm tại Làn sóng xanh 2025.

SlimV giành chiến thắng hạng mục Nhà sản xuất của năm. Đánh dấu 2 năm lên tiếp SlimV chiến thắng ở hạng mục này

Ban tổ chức Lễ trao giải LSX 2025 cũng đã quyết định trao giải thưởng đặc biệt cho ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cùng sự tham gia thể hiện của các ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Tùng Dương và Đông Hùng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng các ca sĩ nhận giải thưởng đặc biệt cho ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Chia sẻ tại đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự bất ngờ và gửi lời cảm ơn đến tất cả các ca sĩ đã thể hiện ca khúc, góp phần giúp tác phẩm đạt được giải thưởng.

NSND Bạch Tuyết, Thanh Hoa cùng các nghệ sĩ trình diễn tại đêm trao giải Làn sóng xanh 2025.