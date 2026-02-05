NSƯT Xuân Hinh: 'Gần 70 tuổi tôi vẫn tham góp phần nhỏ bé cho văn hóa dân tộc' 05/02/2026 20:58

(PLO)- Ở tuổi gần 70, NSƯT Xuân Hinh cho biết dù gặp nhiều khó khăn nhưng bản thân vẫn còn tham được làm nghề, tham được góp một phần nhỏ bé cho văn hóa dân tộc.

Chiều 5-2, suất chiếu sớm phim Tết Mùi phở của đạo diễn nhà sản xuất (NSX) Minh Beta diễn ra tại TP.HCM.

Tại đây, đạo diễn, NSX Minh Beta, NSƯT Xuân Hinh cùng dàn diễn viên đã có những chia sẻ về dự án đầu tiên của dịp Tết năm nay.

'Mùi phở' là một sự cống hiến

Theo đạo diễn, NSX Minh Beta phim điện ảnh Mùi phở được ấp ủ và thực hiện trong khoảng 4 năm, với định hướng là một phim Tết được đầu tư nghiêm túc và bài bản.

"Mùi phở" đưa món ăn truyền thống lên màn ảnh rộng. Ảnh: NSX

Ngay từ đầu, anh lựa chọn những gương mặt tiêu biểu nhất cho từng miền, trong đó Nghệ sĩ Xuân Hinh đại diện miền Bắc và diễn viên Thu Trang đại diện miền Nam, nhằm kết nối đa dạng khán giả.

Kịch bản phim được phát triển trong gần 2 năm, sau đó tiếp tục được trau chuốt kỹ lưỡng về ngôn ngữ, tinh thần và đời sống miền Bắc. Bộ phim được quay vào dịp Tết năm ngoái và dành thêm một năm cho tiền kỳ – hậu kỳ, với thời gian quay kéo dài và nhiều đợt bổ sung để hoàn thiện từng chi tiết.

Đạo diễn, NSX Minh Beta (bìa trái).

"Nhiều người hỏi tôi có áp lực về doanh thu hay không. Tôi xin chia sẻ rất thật: với tôi, bộ phim này là một sự cống hiến.

Trong hơn 10 năm qua, Beta Cinema đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ của khán giả Việt Nam. Điện ảnh Việt Nam đã mang lại cho tôi và đội ngũ Beta cơ hội, sự nghiệp và một cuộc sống mà tôi rất trân trọng. Vì vậy, bộ phim này là cách tôi muốn đóng góp trở lại cho điện ảnh nước nhà, mở ra những hướng đi và cách làm mới.

Nếu phim Tết năm nay có nhiều tác phẩm cùng ra rạp, tôi vẫn thấy mình là người chiến thắng. Bởi khi khán giả đến rạp đông hơn, điện ảnh Việt Nam phát triển hơn, thì cả ngành đều được hưởng lợi, và quan trọng nhất là khán giả có thêm nhiều lựa chọn, nhiều giá trị" - đạo diễn, NSX Minh Beta nói.

NSƯT Xuân Hinh tri ân văn hóa dân tộc

Phim Tết Mùi phở đánh dấu lần đầu tiên NSƯT Xuân Hinh tham gia điện ảnh. Theo NSƯT Xuân Hinh, ở độ tuổi này, được tham gia bộ phim đã là một kỷ niệm rất vui và rất đáng nhớ.

NSƯT Xuân Hinh cho biết, từ trước đến nay, con đường nghệ thuật mà bản thân theo đuổi cho đến ngày hôm nay luôn gắn liền với một mục đích rất rõ ràng: tri ân văn hóa dân tộc, tri ân Mẫu, tri ân các bậc tiền nhân. Đó là điều mà ông luôn tâm niệm trong suốt quá trình làm nghề.

NSƯT Xuân Hinh chia sẻ.

"Chính vì vậy, khi anh Minh mời tôi tham gia bộ phim này, tôi đã cố gắng hết sức để giữ gìn sức khỏe, để có thể tham gia và lưu lại những giá trị mà tôi cho là rất quan trọng. Với tôi, đây cũng là một cách để ghi dấu chặng đường nghệ thuật của bản thân – từ khi tôi bắt đầu theo nghề năm 13 tuổi cho đến hôm nay" – NSƯT Xuân Hinh bày tỏ.

"Ở tuổi gần 70 như tôi, vẫn còn “tham” – tham được làm nghề, tham được góp một phần nhỏ bé cho văn hóa dân tộc. Khó khăn thì có chứ, tuổi cao rồi, đi lại đã mệt, nói gì đến việc theo kịp các bạn trẻ. Nhưng vì yêu nghề, vì văn hóa của mình thì vẫn cố gắng hết sức" NSƯT Xuân Hinh

NSƯT Xuân Hinh cũng cho rằng việc bản thân có hợp với điện ảnh hay không, khán giả xem rồi sẽ là người trả lời. Riêng bản thân ông, từ khi đến với điện ảnh bản thân đã mê.

"Nếu chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, tôi hoàn toàn có thể đi diễn hài, đi hát, và thu nhập sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng điện ảnh là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, nơi có hình ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, cảm xúc… được ghi lại một cách trọn vẹn, và điều đó khiến tôi thấy rất hạnh phúc" – NSƯT Xuân Hinh bày tỏ.