NSƯT Xuân Hinh lên tiếng đính chính về danh xưng 'Vua hài đất Bắc' 20/01/2026 19:14

(PLO)- NSƯT Xuân Hinh nói ông không bao giờ xưng là vua hài. Với ông, những danh xưng như nghệ sĩ hài, diễn viên kịch hay anh hề chèo Xuân Hinh đã là đủ.

Chia sẻ tại buổi giới thiệu phim điện ảnh Mùi phở diễn ra ngày 20-1 tại Hà Nội, NSƯT Xuân Hinh lên tiếng đính chính về danh xưng 'Vua hài đất Bắc' vẫn được gắn cho ông.

Ông khẳng định mình không bao giờ xưng là vua hài. Với ông, những danh xưng như nghệ sĩ hài, diễn viên kịch hay anh hề chèo Xuân Hinh đã là đủ.

NSƯT Xuân Hinh cho rằng việc được khán giả yêu mến mới là điều quan trọng nhất, còn mọi cách gọi suy cho cùng cũng chỉ mang tính vui vẻ.

Nói về lý do nhận lời tham gia Mùi phở, NS Xuân Hinh cho biết ban đầu ông khá đắn đo vì sức khỏe không còn sung sức như trước, việc quay phim kéo dài nhiều tháng là một thử thách lớn.

NSƯT Xuân Hinh cho biết ông chưa bao giờ tự nhận mình là vua hài. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Tuy nhiên, khi nghe đạo diễn Minh Beta trình bày ý tưởng khai thác phở như một lát cắt văn hóa, gắn với gia đình, ký ức và truyền thống của người Việt, ông quyết định đồng hành.

Theo nghệ sĩ, phở không chỉ là món ăn mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, của những giá trị được truyền qua nhiều thế hệ.

NSƯT Xuân Hinh cũng bày tỏ sự trân trọng với tinh thần làm việc của ê-kíp trẻ. Ông cho rằng lớp nghệ sĩ trẻ hiện nay có nhiều sáng tạo trong cách tiếp cận văn hóa dân tộc, biết khai thác chất liệu truyền thống để tạo ra những tác phẩm mới, gần gũi với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.

Với ông, được làm việc trong bầu không khí nghiêm túc, nhiệt huyết ấy là một niềm vui lớn, hơn cả câu chuyện thù lao hay danh tiếng.

Buổi giới thiệu phim điện ảnh Mùi phở diễn ra ngày 20-1 là sự kiện công bố đầu tiên của bộ phim tại thị trường miền Bắc.

Mùi phở khai thác câu chuyện gia đình Việt thông qua hình ảnh phở, một biểu tượng quen thuộc trong đời sống người Việt. Phim xoay quanh những ký ức, mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình ông Mùi, nơi tồn tại những khác biệt và mâu thuẫn, nhưng sợi dây gắn kết gia đình vẫn là giá trị cốt lõi.

Bộ phim có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Hà Hương, Thanh Hương, Tiến Lộc, Ngọc Mạnh, Cường Cá, Hải Triều, Bảo Nam và Quốc Tuấn.

Tại sự kiện, ban tổ chức đã trình chiếu một số phân đoạn tiêu biểu, đồng thời tổ chức giao lưu giữa đạo diễn, diễn viên với khách mời và đại diện báo chí, chia sẻ thêm về quá trình thực hiện bộ phim.

Cùng ngày, ê-kíp Mùi phở cũng ra mắt poster chính thức của phim. Poster sử dụng gam màu ấm, khắc họa hình ảnh đại gia đình quây quần bên căn bếp quen thuộc, nơi phở hiện diện như biểu tượng của sự sum vầy và ký ức.

Trung tâm poster (áp phích) là hình ảnh nhân vật ông Mùi trong dáng vẻ hiền hậu, xung quanh là các thành viên gia đình với những biểu cảm đời thường, gợi lên tinh thần của một bộ phim Tết dành cho nhiều thế hệ khán giả.

Chia sẻ thêm tại sự kiện, đạo diễn Minh Beta cho biết Mùi phở được xây dựng trên ba giá trị chính là văn hóa, nghệ thuật và gia đình. Trong đó, phở trở thành điểm giao thoa kết nối ký ức, cảm xúc và những mối quan hệ thân thuộc của người Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Ngoài dàn diễn viên chính, buổi giới thiệu phim còn có sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ như Lan Phương, Minh Cúc, Anh Tuấn, Bảo Hân, Quang Anh, MC Tuấn Tú, Bình An…