Nghệ sĩ Xuân Hinh 'khuấy đảo' Hội chợ Mùa thu khi hát Chầu Văn 02/11/2025 21:36

(PLO)- Nghệ sĩ Xuân Hinh, người được coi là 'Vua hài đất Bắc' đã 'khuấy đảo' Hội chợ Mùa thu khi hát Chầu Văn. Phim Mùi phở do ông đóng cũng được giới thiệu.

Ngày 2-11, trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, nghệ sĩ Xuân Hinh – người được khán giả yêu mến gọi là “Vua hài đất Bắc” – đã có buổi giao lưu cùng công chúng.

Tại sự kiện, các diễn viên của phim Mưa Đỏ, Tử Chiến Trên Không và Mùi Phở cùng xuất hiện.

Ba bộ phim Việt cùng xuất hiện tại Hội chợ năm nay mang ba màu sắc khác nhau nhưng lại chung một tinh thần: Tôn vinh con người và văn hóa Việt Nam.

Nếu Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không tái hiện hào khí dân tộc qua những chiến công anh dũng, thì Mùi Phở lại kể một câu chuyện rất đời thường, nhưng thấm đẫm hồn Việt - nơi món phở quốc hồn quốc túy trở thành sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa người đi xa và quê nhà.

Các diễn viên của phim Mưa Đỏ, Tử Chiến Trên Không và Mùi Phở cùng xuất hiện. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Mùi Phở là phim Tết 2026 do Beta Group sản xuất và cũng là dự án đánh dấu nghệ Xuân Hinh tham gia vào điện ảnh.

Với Mùi Phở, nghệ sĩ Xuân Hinh không chỉ tham gia với tư cách diễn viên mà còn đưa những nét văn hoá Bắc Bộ vào điện ảnh.

“Tôi thấy thật may mắn khi được góp một phần nhỏ để mang những nét văn hoá, giá trị quen thuộc nhất của người Việt đến gần hơn với khán giả trẻ. Giống như phở, món ăn giản dị mà nuôi dưỡng tâm hồn người Việt, tôi mong Mùi Phở sẽ trở thành một món ăn tinh thần như thế”- Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ.

Tại không gian hội chợ, nghệ sĩ Xuân Hinh còn thể hiện một đoạn hát Chầu Văn. Tiếng hát của ‘Vua hài đất Bắc’ đã làm cho không khí trở nên sôi động và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Mùi Phở cũng đánh dấu sự kết hợp giữa Xuân Hinh và nghệ sĩ Thu Trang. Nếu Thu Trang mang phong vị hiện đại, giàu cảm xúc, thì Xuân Hinh xuất hiện với tinh thần dân gian Bắc Bộ mộc mạc, dí dỏm.

Nghệ sĩ Xuân Hinh giao lưu với khán giả. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Bộ phim hướng tới câu chuyện gia đình, ký ức và những giá trị gắn với món phở – một biểu tượng văn hoá – thông qua một cách kể gần gũi với người xem. Phim dự kiến khởi chiếu từ mùng 1 Tết 2026 tại các rạp trên toàn quốc.

Giao lưu với khán giả sự kiện, nghệ sĩ Xuân Hinh bày tỏ, ngành điện ảnh của nước ta mấy năm nay phát triển. Điều này cũng khiến ông rạo rực và thấy thích.

Lần đầu thử sức với điện ảnh, nghệ sĩ Xuân Hinh thổ lộ mình là người tham lam, thích đứng núi này trông núi nọ. Tuy nhiên, khi còn sức khoẻ, ông muốn cố gắng hết mình, làm hết sức để góp phần mang ẩm thực và văn hoá dân tộc của Việt Nam giới thiệu cho người Việt và ra thế giới.