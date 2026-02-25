'Thỏ ơi!' của Trấn Thành vượt mốc 300 tỉ, Trường Giang sắp gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỉ 25/02/2026 15:01

(PLO)- Sau 9 ngày ra rạp đường đua phim Tết vẫn nóng khi "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang bị vượt mặt, trong khi đó "Thỏ ơi!" của Trấn Thành vẫn giữ vững ngôi vương và hiện đã vượt mốc 300 tỉ đồng.

Trải qua 9 ngày công chiếu, theo Box Office Vietnam, phim điện ảnh Thỏ ơi! của Trấn Thành đã vượt mốc doanh thu hơn 300 tỉ đồng (tính đến 14 giờ 30 phút ngày 25-2).

Thỏ ơi! của Trấn Thành vượt mốc 300 tỉ đồng sau 9 ngày ra rạp. Ảnh: Chụp màn hình.

Trước đó, dự án phim Tết của Trấn Thành cũng lập nên những thành tích đáng nể ở cột mốc số lượng vé bán trước cũng như vượt 100 tỉ…

Ngay từ lúc ra mắt, Thỏ ơi! của Trấn Thành đã nhanh chóng nhận về không ít sự ngờ vực từ đông đảo khán giả bởi dàn diễn viên mới toanh như Văn Mai Hương, Pháo, LyLy, Vĩnh Đam… sợ sẽ không phù hợp với sức nặng của một bộ phim đòi hỏi diễn xuất cao.

Bên cạnh đó, giống như các phim trước như Nhà bà Nữ, Bộ tự báo thủ, Thỏ ơi! cũng bị nhận xét ồn ào từ trailer với lời thoại dồn dập, nhân vật sẵn sàng hét vào mặt đối phương.

Văn Mai Hương đảm nhận vai Hải Lan trong "Thỏ ơi!". Ảnh: ĐPCC

Nhiều ý kiến khen diễn xuất của Văn Mai Hương trong vai Hải Lan, cho rằng nữ ca sĩ "diễn như không diễn" ở phim đầu tay. Tuy nhiên, kiểu nhân vật cá tính, “mỏ hỗn” này bị nhận xét không mới trong phim của Trấn Thành. Đồng thời, các phim Tết của anh với nhiều tranh cãi và tiếng chửi thường xuyên trở thành mục tiêu phán xét, chỉ trích.

Bên cạnh đó, thương hiệu Trấn Thành vẫn tạo tò mò và hút khán giả ra rạp và dù cho bị quay lén spoil trên mạng xã hội nhưng phim vẫn chiếm ưu thế tại phòng vé dịp Tết năm nay.

Ngoài Thỏ ơi! của Trấn Thành, đường đua phim Tết cũng chứng kiến cuộc rượt đuổi về doanh thu của các phim điện ảnh như Nhà bà tôi một phòng của Trường Giang, Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn hay Mùi phở của Minh Beta.

Phim Nhà ba tôi một phòng đang tiến vào cột mốc 100 tỉ

Hiện tại trên danh sách doanh thu của Box Office Vietnam, Báu vật trời cho đã vượt mặt Nhà ba tôi một phòng về số lượng vé bán ra và doanh thu trong ngày dù suất chiếu ít hơn.

Tính đến 14 giờ ngày 25-2, phim Nhà ba tôi một phòng đang tiến đến cột mốc 100 tỉ đồng còn Báu vật trời cho đã vượt hơn 66 tỉ đồng. Mùi phở vẫn xếp thứ 4 với hơn 33,6 tỉ đồng.

Sau Tết, không khí phòng vé vẫn tiếp tục nóng lên với nhiều dự án ra rạp như Nhà mình đi thôi (đạo diễn Trần Đình Hiền) sẽ ra rạp vào ngày 26-2 hay Cảm ơn người đã thức cùng tôi (đạo diễn Chung Chí Công) ra rạp vào ngày 27-2.