Phim tết 'Thỏ ơi!!' vượt mốc 184 tỉ, Trấn Thành xin khán giả ngừng quay lén 21/02/2026 12:37

(PLO)- Trấn Thành xin hãy thương cho công sức lao động của rất nhiều con người trong một bộ phim, xin mọi người thương Thỏ ơi!!, ngừng spoil phim.

Ngày 21-2, trên trang cá nhân, đạo diễn Trấn Thành bất ngờ đăng tải dòng trạng thái cầu xin khán giả ngừng quay lén phim Tết “Thỏ ơi!!”.

Bài chia sẻ của Trấn Thành thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh: Chụp màn hình

"Mọi người ơi! Em năn nỉ đó! Nghề làm phim luôn gặp nhiều khó khăn và phải tốn công sức của rất nhiều người mới ra được một bộ phim mà may mắn được bà con yêu thương.

Nên em xin mọi người đừng đăng cái kết phim, những đoạn tình tiết quan trọng hay quay lén trong rạp rồi post lên các nền tảng mạng xã hội, rất tội cho tụi em!” – Trấn Thành bày tỏ.

Đạo diễn Trấn Thành cũng mong muốn những người đã xem phim để cho những người chưa xem phim có được “sự tinh khôi” khi bước vào rạp, để họ có những trải nghiệm trọn vẹn nhất với bộ phim.

"Xin hãy thương cho công sức lao động của rất nhiều con người trong một bộ phim. Một lần nữa, em xin mọi người thương em, thương Thỏ ơi!!, đừng spoil phim, đừng quay lén trong rạp đăng lên nữa nhé!" – Trấn Thành viết trên trang cá nhân.

Bên dưới bài viết, các diễn viên LyLy, Vĩnh Đam, Pháp Kiều và thành viên ê kíp phim Thỏ ơi!! chia sẻ thông điệp này của Trấn Thành. Ê kíp cho biết họ liên tục nhận được thông báo về hình ảnh và clip phim bị quay lén; họ đang cố gắng xử lý.

Những ngày vừa qua, các phân đoạn của phim hay cảnh kết phim Thỏ ơi!! liên tục bị quay lén và chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Một số cảnh nhân vật khách mời bất ngờ xuất hiện, vốn là “secret” gây cười thú vị của phim, cũng bị tung lên mạng.

Chỉ cần gõ từ khóa phim Thỏ ơi!!, video quay lén bằng điện thoại xuất hiện dày đặc. Các đoạn phim Thỏ ơi!! bị quay lén này nhận về hàng trăm nghìn lượt like và bình luận của cộng đồng mạng.

Sau 3 ngày Tết, trên trang cá nhân, Trấn Thành cũng vui mừng thông tin Thỏ ơi!! đã vượt mốc 150 tỉ đồng với hơn 1,5 triệu vé bán ra. Theo Box Office Vietnam, Thỏ ơi!! đã vượt 184 tỉ đồng tính đến 12 giờ ngày 21-2.

Vấn nạn quay lén phim chiếu rạp hiện nay khá nhức nhối. Tình trạng này cũng đang diễn ra với hầu hết phim Tết năm nay, không riêng gì Thỏ ơi!!. Những năm trước, tình trạng này cũng xảy ra với nhiều phim “hot” như Mai, Mưa đỏ, Bộ tứ báo thủ, Tử chiến trên không, các phần Lật mặt…

Trước đó, vào tháng 9-2025, phim “Tử chiến trên không” (đạo diễn Hàm Trần) bị quay lén liên tục và fanpage chính thức của phim cũng đã lên tiếng cảnh báo hành vi quay trong rạp và phát tán trái phép bộ phim trên mạng là vi phạm pháp luật.

Fanpage Tử chiến trên không khẳng định: “Bản quyền bộ phim Tử chiến trên không thuộc về Điện ảnh Công an nhân dân và Công ty Galaxy Studio. Hành vi quay trong rạp và phát tán trái phép bộ phim trên mạng là hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ tiến hành lập vi bằng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Khán giả yêu thương bộ phim hãy giúp lan tỏa thông điệp này để cùng bảo vệ và giúp bộ phim tiếp cận được nhiều khán giả hơn nhé”.