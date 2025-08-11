'Thỏ ơi!' - Phim Tết 2026 của đạo diễn Trấn Thành 11/08/2025 18:00

"Phim Trấn Thành" được xem là món ăn tinh thần quen thuộc của khán giả yêu điện ảnh vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Với những câu chuyện gần gũi, chân thực, gắn với đời sống khán giả đặc biệt là người lao động, như trong Bố già, Nhà bà Nữ, Mai... đạo diễn Trấn Thành đã đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ hài hước, châm biếm đến sâu lắng và xúc động về gia đình và tình yêu.

Phim Tết của Trấn Thành khai máy

Đến hẹn lại lên, chiều 11-8, dự án phim điện ảnh mang tên Thỏ ơi của Trấn Thành chính thức khai máy.

Đây là dự án phim dành cho dịp Tết Nguyên đán 2026, thuộc thể loại drama - tâm lý.

Trên trang Fanpage cá nhân, đạo diễn Trấn Thành cũng vui mừng thông báo về dự án của mình: "Đến hẹn lại lên! It’s time for movie! Mùng 1 Tết 2026, mời cả nhà cùng xem bộ phim mới nhất của Trấn Xìn mang tên: "Thỏ ơi!".

Trấn Thành chia sẻ về dự án phim Tết 2026

Trấn Thành tiết lộ Thỏ ơi sẽ là một phim điện ảnh mang màu sắc trẻ trung, năng động với dàn diễn viên trẻ, mới, đầy nhiệt huyết và có phong cách sống thời thượng.

"Chúng ta sẽ cùng đón một mùa Tết với nhiều cảm xúc thông qua một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị" - đạo diễn Trấn Thành khẳng định.

Trấn Thành và ê-kíp của phim "Thỏ ơi!".

Trong buổi khai máy, đạo diễn Trấn Thành vẫn chưa giới thiệu về những gương mặt điện ảnh sẽ tham gia vào dự án. Dù vậy, nam đạo diễn cũng bật mí rằng những cái tên này hứa hẹn sẽ gây bất ngờ cho khán giả và sẽ được tiết lộ trong thời gian tới.

Phim sẽ chính thức công chiếu vào dịp Tết Nguyên đán 2026.