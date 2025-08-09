Đoàn ballet đương đại Eifman Ballet của Nga lần đầu tiên đến Việt Nam biểu diễn 09/08/2025 19:34

(PLO)- Trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, đoàn ballet đương đại Eifman Ballet của Nga lần đầu tiên dừng chân tại Việt Nam, biểu diễn ở TP.HCM và Hà Nội.

Chiều 9-8, Ban tổ chức (BTC) đưa đoàn ballet đương đại Eifman Ballet về Việt Nam đã tổ chức họp báo nhằm thông tin về việc tổ chức các đêm biểu diễn tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên đoàn ballet đương đại Eifman Ballet đến từ St. Petersburg, Nga đặt chân đến dải đất hình chữ S.

Ông Nguyễn Bảo Anh, Giám đốc dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn, đại diện đơn vị tổ chức bày tỏ niềm tự hào khi đem tour diễn của đoàn ballet đương đại Eifman Ballet về Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn mình là cầu nối đưa những giá trị văn hoá tích cực và đầy sáng tạo đến công chúng. Việc tổ chức 2 điểm diễn là nơi gắn kết chất lượng trải nghiệm dành cho khán giả" - ông Nguyễn Bảo Anh nói.

Hơn 40 năm, đoàn Eifman Ballet đã làm say lòng khán giả từ Paris, New York đến Moscow.

Eifman Ballet St. Petersburg được thành lập năm 1977 bởi Boris Eifman, định hình như một "phòng thí nghiệm nghệ thuật", với phong cách ballet tâm lý học độc đáo. Đoàn nổi bật nhờ sự táo bạo trong biên đạo, kết hợp âm nhạc và văn học kinh điển, tạo nên các tác phẩm sâu sắc như Anna Karenina, Rodin, Tchaikovsky. Được trình diễn toàn cầu, Eifman Ballet không chỉ là một đoàn múa mà là biểu tượng tư tưởng ballet đương đại. Đội ngũ nghệ sĩ của đoàn gồm nhiều tên tuổi xuất sắc, được vinh danh trong và ngoài nước.

Theo đó, tại TP.HCM, sự kiện Eifman Ballet World tour sẽ được tổ chức ở Nhà Hát TP.HCM vào các ngày 27, 28 và 29-11-2025.

Khán giả miền Nam sẽ được thưởng thức bản dựng đặc biệt với những trích đoạn chọn lọc từ vở Anna Kareninam, vở ballet chuyển thể từ tiểu thuyết bất hủ của Lev Tolstoy - được trình diễn tại Nhà hát TP.HCM.

Sau đó, các khán giả tại Hà Nội sẽ được trải nghiệm đẳng cấp của đoàn Eifman Ballet tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô vào 2 ngày 4 và 5-12-2025.

Tại đây, vở Anna Karenina sẽ được trình bày trọn vẹn, khắc họa toàn bộ hành trình bi kịch tâm lý của nhân vật chính bằng ngôn ngữ hình thể mãnh liệt và kịch tính.

Giá vé chương trình linh hoạt từ 500.000, 700.000, 1.000.000 đến 3.000.000 đồng, để đông đảo khán giả có cơ hội tiếp cận và thưởng thức trọn vẹn tinh hoa nghệ thuật hàn lâm thế giới.