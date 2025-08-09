Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, tác giả ca khúc 'Cho vừa lòng em' qua đời 09/08/2025 13:31

(PLO)- Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, tác giả của loạt ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ khán giả như Cho vừa lòng em, Ngày xuân vui cưới, Em về với người. .. qua đời ở tuổi 86 để lại nhiều tiếc thương cho khán giả, đồng nghiệp.

Theo thông tin từ phía gia đình, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, tác giả ca khúc nổi tiếng "Cho vừa lòng em" đã qua đời ở tuổi 86 tại nhà riêng hôm 8-8.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân (1939-2025). Ảnh: Tư liệu

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân tên thật là Phan Công Thiệt, sinh năm 1939, bút danh Mặc Thế Nhân được ông giải thích có ý nghĩa là “góp giọt mực cho đời”.

Trong sáng tác, ông còn sử dụng các bút danh như: Nhã Uyên, Phan Trần.

Năm 13 tuổi, Mặc Thế Nhân đã tham gia văn nghệ học đường và bắt đầu học nhạc lúc 17 tuổi với các nhạc sĩ Thẩm Oánh, Hùng Lân, Nguyễn Cầu, Nguyễn Quý Lãm, Xuân Bình ở trường Ca Vũ Nhạc Phổ Thông Sài Gòn.

Bên cạnh đó, ông còn hợp tác với ban đàn dây Xuân Bình trình diễn trên sóng truyền thanh.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân bắt đầu sáng tác từ năm 1958, ca khúc đầu tiên là Trăng quê hương. Sau đó, là loạt các ca khúc đình đám như Cho vừa lòng em, Ngày xuân vui cưới, Chuyện buồn tình yêu, Mùa xuân cưới em, Em về với người, Trả lại anh…

Lời bài hát Cho vừa lòng em

Trong đó, ca khúc Cho vừa lòng em với những ca từ như "Em ơi hết rồi, hết rồi/ Chẳng còn chi nữa đâu em/ Yêu thương như nước trôi qua cầu/ Như đàn trỗi cung sầu/ Còn gì nữa đâu..."

Ca khúc từng được một loạt danh ca như Elvis Phương, Chế Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Lệ Quyên... thể hiện. Sinh thời, ông từng chia sẻ mình viết nhạc bằng tình cảm thật, chưa bao giờ hư cấu.

Hay ca khúc Em về với người với những lời ca "Em về với người hết rồi câu chăn gối/ Hẹn ước trọn đôi bây chừ riêng một mình tôi/ Mơ nhiều ước nhiều để rồi như mây khói/ Tình đã vời xa xa vời tiếc thương cũng rồi…" gắn liền với nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là những người yêu mến dòng nhạc trữ tình.

MV Cho vừa lòng nhau do Quang lê và Lệ Quyên thể hiện

Trước đó, vào tháng 5-2020, ông bị tai biến mạch máu não dẫn đến đột quỵ, sau đó phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo cáo phó, lễ nhập quan diễn ra sáng 9-8, lễ động quan vào sáng 12-8. Sau đó linh cữu nhạc sĩ Mặc Thế Nhân được gia đình đưa đi hỏa táng tại đài hỏa táng Phước Lạc Viên Dĩ An - Bình Dương (nay là TP.HCM).