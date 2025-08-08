Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ đại diện Việt Nam tham gia thi đấu tại Miss World lần thứ 73 08/08/2025 19:35

(PLO)- Ban tổ chức Miss World Vietnam vừa công bố đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 73 là Lê Nguyễn Bảo Ngọc – người đẹp từng đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Chiều 8-8, Ban tổ chức (BTC) Miss World Vietnam (Hoa hậu thế giới Việt Nam) đã tổ chức họp báo thông tin về việc khởi động Miss World Vietnam 2025 và công bố đại diện tham dự Miss World lần thứ 73.

Theo đó, BTC đã công bố Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ là đại diện tham gia Miss World (Hoa hậu thế giới) lần thứ 73.

Đây là lần đầu tiên làng sắc đẹp Việt đề cử một Hoa hậu quốc tế đến với Miss World.

Chia sẻ tại buổi họp báo, Lê Nguyễn Bảo Ngọc gửi lời cảm ơn đến cha mẹ cũng như các bên đã luôn đồng hành và ủng hộ cô.

Đồng thời, Lê Nguyễn Bảo Ngọc bày tỏ mong muốn lan tỏa tinh thần "Beauty with a Purpose (Sắc đẹp vì mục đích cao cả) - một trong những khẩu hiệu quen thuộc khi đến với Miss World.

"Bảo Ngọc luôn tin rằng vẻ đẹp thật sự là cách ta chọn để hiện diện, để cống hiến và truyền cảm hứng. Không chỉ để rực rỡ, mà còn để mở lối cho những hành trình phía sau" - Lê Nguyễn Bảo Ngọc nói.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ tại sự kiện.

Theo Lê Nguyễn Bảo Ngọc, khi ra đấu trường quốc tế, bản thân cô luôn đặt ra 2 mục tiêu chính là luôn hết mình cho vị trí cao nhất có thể và tận hưởng được hành trình mà mình tham gia.

"Không biết kết quả sẽ ra sao nhưng tôi muốn biến hành trình đó trở thành hành trình có ý nghĩa và tự hào mỗi khi nhìn lại. Bên cạnh đó, khán giả Việt cũng tự hào khi nhìn thấy hành trình của tôi.

Tôi sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng tin của khán giả và cố gắng bộc lộ hết phẩm chất đẹp nhất, cao quý nhất của người con Việt Nam nhằm biến nó thành một đoá hoa đẹp nhất mà thế giới không thể chối từ" – Lê Nguyễn Bảo Ngọc bày tỏ.

Nói về lý do chọn Lê Nguyễn Bảo Ngọc tham gia chinh chiến tại Miss World lần thứ 73, đại diện BTC Miss World Vietnam khẳng định đây là trăn trở của phía BTC.

Đại diện BTC chia sẻ về lý do chọn Bảo Ngọc.

"Trước khi chúng tôi đề nghị, Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn là người của công việc và nhận được sự yêu thương của khán giả. Nhiều khán giả cho rằng, Thái Lan đó có 1 "handpick" (chọn lựa trực tiếp, không qua thi tuyển công khai) và đạt vương miện thì tại sao chúng ta không thử 1 lần “handpick” chọn ra đại diện có đầy đủ phẩm chất, chiều cao, học vấn, những dự án thiện nguyện đường dài…

Những điều này Bảo Ngọc đáp ứng được hết, đặc biệt Ngọc là người có vai trò sáng lập và dẫn dắt dự án "Gen Zero". Từ đó, chúng tôi quyết định ngỏ lời với Bảo Ngọc và nhận được sự đồng ý từ cô ấy" – đại diện BTC cho hay.

Khoảnh khắc nhận sash của Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Theo thông tin từ BTC, Miss World 73 sẽ được tổ chức vào cuối năm 2025, với sự tham gia của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc hiện đang trong quá trình rèn luyện kỹ năng catwalk, ứng xử, ngoại ngữ và chuẩn bị cho các phần thi phụ quan trọng như: Beauty With A Purpose, Top Model, Talent và Head to Head Challenge.