TP.HCM: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao năm 2025 07/08/2025 12:55

(PLO)- Sở VH&TT TP.HCM đã tổ chức lễ khai mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao năm 2025 tại Học viện Cán bộ TP.HCM (phường Bình Thạnh, TP.HCM).

Sáng 7-8, Sở VH&TT TP.HCM tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao năm 2025.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, cho biết hội nghị tập huấn này nhằm trao đổi, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác văn hóa, thể thao tại UBND xã, phường, đặc khu.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM phát biểu tại hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao năm 2025.

"Đồng thời, công tác này nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, quảng cáo, lễ hội, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, karaoke, vũ trường, di sản văn hóa, nghệ thuật, báo chí - xuất bản, thông tin điện tử, thể dục thể thao,…

Qua đó, tạo điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay phục vụ hiệu quả công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở" - ông Thuận nói.

Theo ông Thuận, việc tổ chức hội nghị tập huấn phải đảm bảo đúng thành phần, đối tượng, nội dung theo kế hoạch, sát với thực tiễn; nội dung phù hợp với đối tượng tham gia... Qua đó, ông Thuận mong muốn, từ kiến thức được tập huấn, các cán bộ phụ trách văn hóa, thể thao tại các phường, xã, đặc khu sẽ vận dụng triển khai hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao tại địa phương, đơn vị mình.

Hơn 200 cán bộ phụ trách văn hóa, thể thao trên địa bàn TP. HCM tham gia tập huấn

Hội nghị tập huấn diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8-8 tại Học viện Cán bộ TP. HCM, với sự tham dự của hơn 200 cán bộ phụ trách văn hóa, thể thao trên địa bàn TP. HCM.

Hội nghị khuyến khích các đại biểu thảo luận, đặt câu hỏi, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc từ thực tiễn địa phương.

Phần cuối hội nghị sẽ là hoạt động trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên. Các học viên tham gia đủ 3/4 buổi học sẽ được Sở VHTT TP.HCM cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn.

Sau khi kết thúc lớp tập huấn, Ban tổ chức sẽ báo cáo UBND TP.HCM kết quả tổ chức lớp tập huấn và báo cáo kết quả học tập của các học viên gửi về UBND phường, xã, đặc khu.