'Bước chân vào đời' - phim mới kể chuyện chân thực về va vấp của người trẻ 22/02/2026 15:28

(PLO)- Phim Bước chân vào đời khai thác đề tài quen thuộc nhưng có những nét tươi mới: người trẻ bước vào đời với nhiều lựa chọn, vấp váp.

Ngày 22-2, Trung tâm Phim truyền hình (VFC) thuộc Đài Truyền hình Việt Nam công bố phim Bước chân vào đời.

Bộ phim sẽ chính thức lên sóng từ ngày 23-2-2026 trên VTV3, phát sóng lúc 20 giờ các ngày thứ 2, 3 và 4 hằng tuần.

Bước chân vào đời kể về hành trình “vào đời” của ba chị em Thương, Trang, Minh sau biến cố bố mẹ đột ngột qua đời.

Dù không khá giả, họ lớn lên trong tình yêu thương và sự bao bọc của gia đình. Khi chỗ dựa không còn, cả ba buộc phải đối diện với những áp lực mưu sinh, cơm áo gạo tiền và các mối quan hệ phức tạp nơi thị thành.

Hình ảnh trong phim 'Bước chân vào đời'. Ảnh: VFC

Thương – chị cả mới 24 tuổi – gánh trách nhiệm làm trụ cột khi bản thân chưa có công việc ổn định, kéo theo những ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng.

Trang xinh đẹp, sắc sảo, khao khát vươn lên tầng lớp giàu có nhưng thiếu vốn sống, dễ rơi vào những lựa chọn nhiều rủi ro.

Minh, 17 tuổi, nổi loạn và bốc đồng, không muốn trở thành gánh nặng cho hai chị, song càng nỗ lực chứng tỏ bản thân lại càng vấp phải sai lầm, tác động đến những người cậu yêu thương.

Theo ê-kíp, phim khai thác đề tài quen thuộc: người trẻ bước vào đời với những lựa chọn, vấp váp, không chỉ học cách sinh tồn mà còn học cách làm người giữa xã hội nhiều cạm bẫy.

Tác phẩm không né tránh những va vấp, lừa lọc, mất mát, đồng thời vẫn đặt niềm tin vào sự tử tế, tình thân và lòng trắc ẩn.

Trên nền câu chuyện gia đình, phim phản ánh những vấn đề mang tính thời sự, khắc họa một bộ phận thanh niên lớn lên trong môi trường đủ đầy yêu thương nhưng thiếu bản lĩnh đương đầu. Họ có khát vọng, có quan điểm cá nhân song chưa đủ năng lực làm chủ cuộc đời.

Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, phim lựa chọn lối kể dung dị, chú trọng khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật.

Màu sắc phim được xây dựng theo hướng chân thực nhưng bảng lảng chất thơ, tạo nét riêng so với nhiều tác phẩm truyền hình cùng thời điểm.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc và những gương mặt mới. Mạnh Trường (vai Trần Lâm), Huỳnh Anh (vai Quân), Hoàng Anh Vũ (vai Dũng).

Quỳnh Kool có thêm cơ hội làm mới hình ảnh qua vai diễn nhiều biến chuyển nội tâm. Ngọc Thủy (vai Trang) và Sơn Tùng (vai Minh) được kỳ vọng mang đến màu sắc mới.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội như Lan Hương (vai cô Hạnh), Mai Nguyên (vai ông Thành), Quách Thu Phương (vai bà Dung), nghệ sĩ Ngọc Tản (vai bà Ngà)… tạo thêm chiều sâu cho tác phẩm.