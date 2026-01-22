VTV đưa lên sóng dòng phim miniseries chất lượng cao với 3 phim đặc biệt 22/01/2026 16:45

(PLO)- Theo VTV, dòng phim miniseries được xác định là một hướng đi cần thiết, phù hợp với yêu cầu của giai đoạn hiện nay.

Ngày 22-1, Trung tâm Phim truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) chính thức ra mắt dòng phim miniseries chất lượng cao.

Theo ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, bối cảnh thị trường và thói quen người xem đã thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi truyền hình phải tìm kiếm một không gian sáng tạo mới, những cơ hội mới cho người làm nghề và nghệ sĩ.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển các series, đặc biệt là dòng phim miniseries, được xác định là một hướng đi cần thiết, phù hợp với yêu cầu của giai đoạn hiện nay.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: V.THỊNH

Ông Đỗ Thanh Hải nhấn mạnh dòng phim miniseries hướng tới việc khai thác sâu thân phận và đời sống nội tâm nhân vật trong những không gian cụ thể, cho phép câu chuyện được đào sâu và phát triển trọn vẹn.

Qua đó, phim không chỉ mang tính giải trí mà còn phản ánh những chuyển động của xã hội, gắn với sự phát triển của công nghệ và xu hướng tiếp cận nội dung mới của khán giả.

Về mục tiêu lâu dài, ông Đỗ Thanh Hải cho rằng thông qua các dự án phim, đặc biệt là dòng phim miniseries chất lượng cao, truyền hình không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh, văn hóa Việt Nam ra thị trường rộng lớn hơn trong khu vực và quốc tế.

Đây cũng là cách để phim truyền hình Việt Nam khẳng định vị trí trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của các nền tảng nội dung.

Theo VFC, thành công của những dự án mở màn sẽ là cơ sở để tiếp tục mở rộng dòng phim miniseries trong thời gian tới, hướng tới những tác phẩm dám thử nghiệm, dám khác biệt và đặt trải nghiệm cảm xúc của khán giả làm trung tâm.

Theo định hướng của VFC, miniseries không đơn thuần là việc rút ngắn số tập, mà là thay đổi cách kể chuyện.

Các phim được xây dựng với cấu trúc gọn, nhịp nhanh, tập trung vào nhân vật, tâm lý và những vấn đề của đời sống xã hội đương đại, thay vì dàn trải theo lối kể truyền thống. Đây cũng là cách để phim truyền hình Việt Nam tạo ra sự khác biệt, tăng chiều sâu cảm xúc và dấu ấn nghệ thuật.

Ba bộ phim được lựa chọn mở đầu cho dòng phim miniseries gồm Đồng hồ đếm ngược do đạo diễn Bùi Tiến Huy thực hiện, Lời hứa đầu tiên của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu và Lửa trắng do đạo diễn Bùi Quốc Việt cầm trịch.

Mỗi tác phẩm mang một màu sắc riêng, từ tâm lý – xã hội, đời sống người trẻ đến đề tài hình sự, chống tội phạm ma túy, nhưng cùng chung tinh thần tìm kiếm cách kể mới và trải nghiệm cảm xúc cho người xem.

Đồng hồ đếm ngược khai thác hành trình của một thanh niên trẻ bất ngờ có khả năng nhìn thấy “thời gian sống còn lại” của những người xung quanh, qua đó đặt ra những câu hỏi về giá trị của sự sống, trách nhiệm và lựa chọn của con người.

Lời hứa đầu tiên kể câu chuyện về những người trẻ trên con đường theo đuổi nghệ thuật, đối diện cám dỗ và thất bại để tìm lại giá trị của gia đình, bản sắc và niềm tin.

Trong khi đó, Lửa trắng đưa khán giả vào thế giới ngầm của tội phạm ma túy, tập trung khai thác chiều sâu tâm lý và những giằng xé nội tâm trong cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác.