Du khách nhận chữ đóng ấn 'Phú, Thọ, Khang, Ninh' Hoàng cung Huế 23/02/2026 10:44

(PLO)- Ngay sau nghi lễ hạ nêu truyền thống, nhiều du khách tham quan Hoàng cung Huế được nhận những bức thư pháp được đóng dấu ấn "Phú, Thọ, Khang, Ninh" nhằm cầu mong một năm Bính Ngọ bình an, thịnh vượng.

Sáng mùng 7 tháng Giêng (tức 23-2 dương lịch), tại Hoàng Cung Huế, Lễ Hạ Tiêu (nghi thức hạ cây nêu) được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trang trọng theo nghi thức cung đình triều Nguyễn. Buổi lễ chính thức khép lại chuỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán và mở ra một năm làm việc mới.

Từ sáng sớm, đông đảo du khách đã náo nức hội tụ về Hoàng cung Huế, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc chiếc ấn thiêng mang bốn chữ "Phú, Thọ, Khang, Ninh" được hạ xuống từ đỉnh cây nêu.

Ngay sau đó, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thực hiện nghi thức khai ấn, trực tiếp đóng lên những bức thư pháp đỏ thắm để tặng cho quan khách.

Sáng sớm mùng 7 Tết Bính Ngọ, trong không khí se lạnh đặc trưng của TP Huế, đội nghi nhạc và vệ quân trong trang phục triều Nguyễn đã tập trung tại khu vực Triệu Tổ Miếu. Tất cả chuẩn bị chu đáo cho các bước của Lễ Hạ Tiêu.

Nghi thức được thực hiện nghiêm cẩn, bài bản dựa trên các nguồn tư liệu lịch sử. Đây không chỉ là một nghi lễ tâm linh mà còn là cột mốc đánh dấu thời điểm kết thúc kỳ nghỉ Tết, đưa nhịp sống trở lại với quỹ đạo thường nhật.

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì buổi lễ trong sự thành kính của toàn thể đại biểu và du khách.

Sau buổi lễ cây tiêu tại Triệu Miếu được hạ xuống.

Clip: Lễ Hạ Tiêu trong Hoàng cung Huế.

Sau khi hoàn tất nghi thức hạ nêu tại Triệu Miếu, đoàn nghi lễ tiếp tục di chuyển về phía Thế Tổ Miếu.

Đội nghi nhạc tại lễ hạ tiêu.

Khoảnh khắc chiếc ấn gỗ khắc bốn chữ Hán "Phú, Thọ, Khang, Ninh" (Giàu sang, Sống thọ, Khỏe mạnh, Bình an) được các viên quan cẩn trọng tháo xuống từ đỉnh cây nêu. Đây là báu vật mang ý nghĩa cầu chúc những điều tốt lành nhất cho quốc gia và nhân dân trong năm mới.

Ngay sau phần nghi lễ là hoạt động Khai ấn tân niên.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tự tay viết những chữ thư pháp mang ý nghĩa như Phúc, Lộc, Bình An... Sau đó sẽ đóng dấu ấn và trao tặng đến du khách.

Trong ảnh là ông Nguyễn Phước Hải Trung - Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế viết thư pháp và ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm đóng dấu ấn trước khi trao tặng cho du khách.

Anh Hoàng Hùng Dũng (25 tuổi, đến từ Hà Tĩnh) rạng rỡ khoe bức thư pháp đỏ thắm. Anh chia sẻ mình đã đến Đại Nội từ rất sớm để trải nghiệm không khí và cảm thấy vô cùng may mắn khi xin được chữ "Lộc" mang về nhà dịp đầu năm.