Du khách nhận chữ đóng ấn 'Phú, Thọ, Khang, Ninh' Hoàng cung Huế

(PLO)- Ngay sau nghi lễ hạ nêu truyền thống, nhiều du khách tham quan Hoàng cung Huế được nhận những bức thư pháp được đóng dấu ấn "Phú, Thọ, Khang, Ninh" nhằm cầu mong một năm Bính Ngọ bình an, thịnh vượng.
Sáng mùng 7 tháng Giêng (tức 23-2 dương lịch), tại Hoàng Cung Huế, Lễ Hạ Tiêu (nghi thức hạ cây nêu) được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trang trọng theo nghi thức cung đình triều Nguyễn. Buổi lễ chính thức khép lại chuỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán và mở ra một năm làm việc mới.
Từ sáng sớm, đông đảo du khách đã náo nức hội tụ về Hoàng cung Huế, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc chiếc ấn thiêng mang bốn chữ "Phú, Thọ, Khang, Ninh" được hạ xuống từ đỉnh cây nêu.
Ngay sau đó, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thực hiện nghi thức khai ấn, trực tiếp đóng lên những bức thư pháp đỏ thắm để tặng cho quan khách.