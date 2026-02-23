Đông đảo người dân dự lễ Khai hạ - Cầu an tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt 23/02/2026 11:24

(PLO)- Lễ hội Khai hạ - Cầu an là nét sinh hoạt tín ngưỡng tiêu biểu của người dân Nam Bộ, được tổ chức hằng năm với ước nguyện bình an, thuận hòa.

Sáng 23-2 (mùng 7 Tết), tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt (còn gọi là Lăng Ông Bà Chiểu, TP.HCM), Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt tổ chức Lễ hội Khai hạ - Cầu an.

Đây là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người dân Nam Bộ và TP.HCM, được duy trì thường niên với ước nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Quanh cảnh Lễ hội Khai hạ - Cầu an. Ảnh: HẢI NHI

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Ngọc, Trưởng Ban Quản lý Lăng Lê Văn Duyệt, cho biết Lễ hội Khai hạ - Cầu an gắn với công lao của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt, vị Tổng trấn Gia Định có nhiều đóng góp trong công cuộc khai hoang, mở đất phương Nam.

Đông đảo đại biểu, người dân tham dự Lễ hội Khai hạ - Cầu an. Ảnh: HẢI NHI

“Theo tục lệ xưa, mùng 7 là ngày hạ nêu; tương truyền, Đức Tả quân chọn ngày này làm lễ Khai hạ, duyệt binh đầu năm, khai sơn, khai bút, khai ấn, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa” - ông Lê Văn Ngọc nói.

Theo ông Lê Văn Ngọc, mỗi năm, di tích đón khoảng 10.000 lượt người dân và du khách đến dự lễ. Đây cũng là nét văn hóa đặc trưng, niềm tự hào của vùng đất Gia Định xưa và TP.HCM hôm nay.

﻿ Các nghi lễ được thực hiện nghiêm cẩn, trang trọng. Ảnh: HẢI NHI

Sau phần lễ là phần hội với nhiều hoạt động nghệ thuật truyền thống như múa lân, đờn ca tài tử, dân ca, quan họ, hát bội cùng các trích đoạn cổ; hoạt động viết thư pháp, xin chữ đầu năm… tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo bạn trẻ.

Bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định thực hiện nghi lễ khai bút. Ảnh: HẢI NHI

Được biết, từ năm 2022, Lễ hội Khai hạ - Cầu an tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành điểm nhấn văn hóa đầu xuân của TP.HCM.

Trong khuôn khổ lễ hội, UBND phường Gia Định tổ chức trao tặng 1.500 cây xanh cho người dân.

Nghi thức khai ấn được thực hiện tại buổi lễ. Ảnh: HẢI NHI

Theo bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định, chương trình hướng đến mục tiêu mỗi người dân là một “đại sứ xanh”, góp phần cải thiện môi trường sống.

Ban tổ chức kỳ vọng số cây trao tặng sẽ sớm bén rễ, sinh trưởng tốt, tạo thêm “lá phổi xanh” cho địa phương trong năm 2026. Lực lượng thanh thiếu niên được kỳ vọng sẽ đi đầu, biến hoạt động này thành thói quen, ý thức tự giác lâu dài.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (thứ 2, từ phải sang) cùng ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM (bìa trái) thắp hương khu vực mộ của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: HẢI NHI

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM thắp hương khu vực mộ của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: HẢI NHI

﻿ ﻿ ﻿ Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cùng các đại biểu khu vực mộ của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: HẢI NHI