Người dân TP.HCM đi chùa cầu an sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), nhiều tuyến đường dẫn về các ngôi chùa lớn tại TP.HCM đông dần người qua lại từ sớm.

Người dân mặc trang phục gọn gàng, mang theo hoa tươi và lễ vật đơn sơ đến dâng hương lễ Phật. Ai nấy đều thành kính cầu mong một năm mới bình an, sức khỏe và công việc thuận lợi.

Ghi nhận tại chùa Pháp Bảo, chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Phong Linh, không khí lễ chùa đầu năm sôi động nhưng vẫn giữ nét trang nghiêm. Từ cổng tam quan đến khu vực chính điện, dòng người trật tự nối tiếp nhau chờ thắp hương. Mùi trầm hương hòa cùng tiếng chuông chùa tạo cảm giác thanh tịnh giữa nhịp sống đô thị.

Tại chùa Pháp Bảo (phường Thông Tây Hội), sân chùa đông phật tử ngay từ sáng sớm. Nhiều gia đình đi lễ theo nhóm gồm cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ để cầu nguyện gia đạo an khang. Ban tổ chức bố trí lực lượng hướng dẫn người dân đi nhẹ, nói khẽ, đảm bảo an ninh và phòng chống cháy nổ.

z7541149952430_a3003608390973981b8061a40fe13910.jpg
Người dân thành kính dâng hương, lễ Phật tại các ngôi chùa ở TP.HCM trong sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.
z7541149955345_61a9d92e682fa6279fee559141e49ef1.jpg
Phật tử chắp tay cầu nguyện cho một năm mới bình an, thuận lợi trong công việc và cuộc sống.
z7541149941847_dc597387c7b7e79508a80eef6ba9eacf.jpg

Bên cạnh dâng hương, nhiều phật tử dành thời gian xin lộc đầu năm, nghe giảng pháp hoặc tham gia phóng sinh. Nhiều gia đình tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đầu xuân bên khuôn viên chùa rực rỡ sắc hoa mai, hoa cúc.

Với nhiều người dân, đi chùa ngày mùng 1 Tết là nét đẹp văn hóa tâm linh được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây cũng là dịp để mỗi người tìm lại sự tĩnh tại trong tâm hồn và gửi gắm hy vọng về một năm mới may mắn, đủ đầy.

z7541396921019_b3c2ca96962f834d354b55d1090dc04e.jpg
Hoạt động phóng sinh đầu năm với mong muốn khởi đầu một năm mới bằng những điều thiện lành.
z7541396942161_19c51bb948b77b780d11bd4874fa5915.jpg
z7541396954373_475691bc5665aa293a9b201ed273a0af.jpg
z7541396981176_19a80784a0fdf7ae738eab71631c1283.jpg
Người dân thành kính dâng hương lễ Phật, cầu mong một năm mới bình an và sức khỏe.
z7541396966428_06a48881286b3bb099d4c9c094cbbaf7.jpg
Không gian chùa ngập tràn sắc hoa xuân, tạo cảm giác thanh tịnh, an yên cho phật tử.
Bài: THU TRINH; Ảnh: HIẾU AN.
