Độc đáo ngôi chùa Núi Nổi giữa nước lũ miền Tây

Xã hội

Độc đáo ngôi chùa Núi Nổi giữa nước lũ miền Tây

HUỲNH DU - LÊ TIẾN

(PLO)- Giữa mênh mông nước lũ miền Tây, chùa Núi Nổi ở An Giang vẫn hiên ngang nổi lên, thu hút hàng ngàn du khách bởi vẻ đẹp linh thiêng, kỳ bí.

Mỗi mùa nước lũ miền Tây, giữa cánh đồng mênh mông xã Tân An (tỉnh An Giang), Phù Sơn tự hay còn gọi là chùa Núi Nổi, lại trở thành điểm đến đặc biệt của người dân và du khách thập phương.

nước lũ miền Tây 1.jpg
Phù Sơn tự hay còn gọi là chùa Núi Nổi ở An Giang.

Ngôi chùa nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp thanh tịnh giữa đồng nước, mà còn bởi giá trị tâm linh và lịch sử sâu sắc.

Với diện tích hơn 2.000m2, chùa sở hữu nhiều công trình quy mô, trong đó nổi bật là tượng Phật A Di Đà cao 42m và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 21m, uy nghi giữa không gian tĩnh mịch.

nước lũ miền Tây 8.jpg
Người dân địa phương truyền nhau câu nói: “Nước ngập đến đâu, núi nổi lên đến đó”, tạo nên huyền thoại hấp dẫn.

Điều kỳ lạ là vào mùa nước nổi (từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch), xung quanh ngập trắng nước phù sa, nhưng ngôi chùa vẫn cao ráo, nổi lên giữa mặt nước như đóa sen tinh khiết.

nước lũ miền Tây 4.jpg
Tượng Phật A Di Đà cao 42m uy nghi.

Buổi chiều, khu vực quanh chùa trở nên nhộn nhịp. Du khách đến tắm nước, hóng mát, thưởng thức đặc sản địa phương trong không khí thanh bình.

nước lũ miền Tây 7.jpg
Nhiều người ở khắp các tỉnh thành đến chùa Phù Sơn tự mùa nước lũ.
nước lũ miền Tây 10.jpg
Nhiều người không ngại săn quần áo, lội nước để đến với chùa Núi Nổi.

Anh Đặng Tường Duy (TP.HCM) chia sẻ: “Thấy thông tin về chùa Núi Nổi trên mạng xã hội nên tôi và bạn bè tìm đến. Ở đây không chỉ được ngắm cảnh đẹp mà còn cảm nhận được sự gần gũi, bình yên hiếm có”.

nước lũ miền Tây 9.jpg
Các bạn trẻ rất thích thú khi đến với chùa Núi Nổi khi vào mùa nước lũ.
nước lũ miền Tây 11.jpg
Rất đông du khách tắm, ngâm mình dưới dòng nước lũ miền Tây.
nước lũ miền Tây 14.jpg
Người dân nơi đây tranh thủ buôn bán kiếm thêm thu nhập từ du khách đến với chùa Núi Nổi.
nước lũ miền Tây 12.jpg
nước lũ miền Tây 6.jpg
nước lũ miền Tây 13.jpg
Cũng có du khách đến để săn những bức ảnh đẹp mùa nước lũ miền Tây tại chùa Núi Nổi.

Không chỉ là điểm du lịch tâm linh, chùa Núi Nổi còn là di tích lịch sử cách mạng gắn liền với căn cứ Giồng Trà Dên, nơi từng đào tạo cán bộ, chế tạo vũ khí và nuôi giấu cách mạng trong thời kháng chiến.

nước lũ miền Tây 16.jpg
Chùa Núi Nổi còn là di tích lịch sử cách mạng.

Hàng năm, lễ vía Sơn Thần ngày 10 tháng 8 âm lịch thu hút hàng ngàn người dân và phật tử khắp nơi tìm về, thắp nén hương cầu bình an, mùa màng bội thu.

nước lũ miền Tây 15.jpg
Chùa Núi Nổi nằm giữa vùng sông nước hiền hòa.

Hòa quyện giữa tâm linh, thiên nhiên và lịch sử, chùa Núi Nổi trở thành biểu tượng độc đáo của vùng sông nước miền Tây.

HUỲNH DU
LÊ TIẾN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#nước lũ miền Tây #Chùa Núi Nổi #Phù Sơn Tự #Chùa nổi An Giang #An Giang #du khách #mùa nước nổi

Đọc thêm