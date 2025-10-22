Độc đáo ngôi chùa Núi Nổi giữa nước lũ miền Tây 22/10/2025 15:58

(PLO)- Giữa mênh mông nước lũ miền Tây, chùa Núi Nổi ở An Giang vẫn hiên ngang nổi lên, thu hút hàng ngàn du khách bởi vẻ đẹp linh thiêng, kỳ bí.

Mỗi mùa nước lũ miền Tây, giữa cánh đồng mênh mông xã Tân An (tỉnh An Giang), Phù Sơn tự hay còn gọi là chùa Núi Nổi, lại trở thành điểm đến đặc biệt của người dân và du khách thập phương.

Phù Sơn tự hay còn gọi là chùa Núi Nổi ở An Giang.

Ngôi chùa nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp thanh tịnh giữa đồng nước, mà còn bởi giá trị tâm linh và lịch sử sâu sắc.

Với diện tích hơn 2.000m2, chùa sở hữu nhiều công trình quy mô, trong đó nổi bật là tượng Phật A Di Đà cao 42m và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 21m, uy nghi giữa không gian tĩnh mịch.

Người dân địa phương truyền nhau câu nói: “Nước ngập đến đâu, núi nổi lên đến đó”, tạo nên huyền thoại hấp dẫn.

Điều kỳ lạ là vào mùa nước nổi (từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch), xung quanh ngập trắng nước phù sa, nhưng ngôi chùa vẫn cao ráo, nổi lên giữa mặt nước như đóa sen tinh khiết.

Tượng Phật A Di Đà cao 42m uy nghi.

Buổi chiều, khu vực quanh chùa trở nên nhộn nhịp. Du khách đến tắm nước, hóng mát, thưởng thức đặc sản địa phương trong không khí thanh bình.

Nhiều người ở khắp các tỉnh thành đến chùa Phù Sơn tự mùa nước lũ.

Nhiều người không ngại săn quần áo, lội nước để đến với chùa Núi Nổi.

Anh Đặng Tường Duy (TP.HCM) chia sẻ: “Thấy thông tin về chùa Núi Nổi trên mạng xã hội nên tôi và bạn bè tìm đến. Ở đây không chỉ được ngắm cảnh đẹp mà còn cảm nhận được sự gần gũi, bình yên hiếm có”.

Các bạn trẻ rất thích thú khi đến với chùa Núi Nổi khi vào mùa nước lũ.

Rất đông du khách tắm, ngâm mình dưới dòng nước lũ miền Tây.

Người dân nơi đây tranh thủ buôn bán kiếm thêm thu nhập từ du khách đến với chùa Núi Nổi.

Cũng có du khách đến để săn những bức ảnh đẹp mùa nước lũ miền Tây tại chùa Núi Nổi.

Không chỉ là điểm du lịch tâm linh, chùa Núi Nổi còn là di tích lịch sử cách mạng gắn liền với căn cứ Giồng Trà Dên, nơi từng đào tạo cán bộ, chế tạo vũ khí và nuôi giấu cách mạng trong thời kháng chiến.

Chùa Núi Nổi còn là di tích lịch sử cách mạng.

Hàng năm, lễ vía Sơn Thần ngày 10 tháng 8 âm lịch thu hút hàng ngàn người dân và phật tử khắp nơi tìm về, thắp nén hương cầu bình an, mùa màng bội thu.

Chùa Núi Nổi nằm giữa vùng sông nước hiền hòa.

Hòa quyện giữa tâm linh, thiên nhiên và lịch sử, chùa Núi Nổi trở thành biểu tượng độc đáo của vùng sông nước miền Tây.