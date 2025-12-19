Bắt con Voọc đen Hà Tĩnh tấn công người ở Quảng Trị 19/12/2025 18:42

(PLO)- Người dân đã bắt cá thể Voọc đen Hà Tĩnh để bàn giao cho cơ quan chức năng, tránh việc cá thể này tấn công người.

Ngày 19-12, Công an xã Nam Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận con Voọc đen Hà Tĩnh từ người dân. Đơn vị đã bàn giao cá thể này cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Phong Nha chăm sóc.

Trước đó, ngày 16-12, để bảo đảm an toàn cho cộng đồng, một số người dân thôn Tiên Phong (xã Nam Ba Đồn) đã đặt bẫy, bắt giữ con Voọc đen Hà Tĩnh nói trên. Sau đó, người dân giao nộp cho chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

Con Voọc đen Hà Tĩnh bị người dân bắt và giao nộp cho công an

Công an xã Nam Ba Đồn đã phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Phong Nha tiếp nhận con Voọc đen Hà Tĩnh (tên khoa học là Tracypithecus hatinhensis) từ người dân. Cá thể này có trọng lượng khoảng 5 kg, tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước đó, con Voọc này sinh sống hoang dã tại khu vực lèn đá gần khu dân cư, thường xuyên di chuyển xuống tìm kiếm thức ăn. Thời gian gần đây, Voọc có biểu hiện hung dữ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người dân.

Công an xã Nam Ba Đồn đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quảng Trạch, UBND xã Nam Ba Đồn bàn giao Voọc đen Hà Tĩnh cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Phong Nha – Quảng Trị. Đơn vị này sẽ tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.