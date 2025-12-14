Đang chơi ở sân nhà thì bị khỉ hoang lao vào tấn công 14/12/2025 13:47

(PLO)- Con khỉ hoang này từng xuống khu dân cư để tấn công nhiều người khác bị thương.

Ngày 14-12, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa xử lý vết thương cho bệnh nhi bị khỉ hoang tấn công khi chơi ở sân nhà.

Theo đó, sáng 13-12, cháu cháu L.Q.N. (7 tuổi, phường Ba Đồn) nhập viện với vết thương phức tạp vùng mặt và đầu.

Cháu N nhập viện với nhiều vết thương.

Theo người nhà cháu N, khi cháu N đang chơi ở sân nhà thì bất ngờ bị một con khỉ hoang lao vào tấn công. Con khỉ hoang này sống ở lèn đá gần đó nên thường xuống khu dân cư để kiếm ăn và từng tấn công bị thương bốn người dân.

Sau khi nhập viện cấp cứu, bác sĩ ghi nhận cháu N có vết thương vùng má phải, mất khuyết da khoảng 2 x 3 cm, bờ nham nhở, bầm tím xung quanh, da đầu vùng chẩm có nhiều vết thương gây chảy máu.

Bệnh nhi được hội chẩn và phẫu thuật xử lý vết thương vùng mặt, dùng thuốc kháng sinh, kháng viêm giảm đau và chỉ định tiêm phòng vaccine uốn ván, phòng bệnh dại.