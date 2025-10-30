Người dân bàn giao khỉ đuôi lợn quý hiếm lạc vào nhà 30/10/2025 15:19

(PLO)- Khi phát hiện có một con khỉ đuôi lợn lạc vào nhà, người phụ nữ ở xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai đã trình báo, giao nộp động vật quý hiếm cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.

Ngày 30-10, Công an xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao cho cơ quan chức năng cá thể khỉ đuôi lợn, loại động vật hoang dã quý hiếm để thả về với môi trường tự nhiên.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Nguyệt, người dân ở ấp Minh Lập 6, xã Nha Bích phát hiện có một con khỉ lạc vào nhà. Chị Nguyệt đã nhanh chóng trình báo, giao nộp con khỉ nói trên cho Công an xã Nha Bích.

Chị Nguyệt (người đội mũ) bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: CABN.

Bước đầu xác định, đây là giống khỉ đuôi lợn trọng lượng 10kg. Khỉ đuôi lợn tên khoa học là Macacaleonina, loại động vật hoang dã quý hiếm thuộc Nhóm IB, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngay lập tức, công an xã đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm khu vực 6 và Trạm Chăn nuôi và Thuỷ sản khu vực 7 tiếp nhận nuôi nhốt và xác định tình trạng sức khoẻ của cá thể khỉ đuôi lợn và đủ điều kiện để thả về môi trường tự nhiên.