Phát hiện động vật cực kỳ quý hiếm trong vườn nhà 15/09/2025 09:13

(PLO)- Người đàn ông phát hiện một động vật lạ trong vườn nhà nên báo cơ quan chức năng địa phương.

Ngày 15-9, Công an xã Tà Lài (Đồng Nai) thông tin, đơn vị đã phối hợp với Kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên và ông Trần Xuân Lê (trú tại ấp 3, xã Tà Lài) thả con Cu Li nhỏ vào Vườn quốc gia Cát Tiên.

Trước đó ngày 12-9, ông Trần Xuân Lê phát hiện một con vật lạ trong vườn nhà nên báo cơ quan chức năng địa phương.

Cá thể Cu Li nhỏ được thả về vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh. CA.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã đã đến kiểm tra và xác định là con Cu Li nhỏ. Đây là loài động vật cực kỳ quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ thế giới, thuộc nhóm rất nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng cần ưu tiên bảo tồn.

Ông Lê đã tự nguyện phối hợp cơ quan chức năng đưa cá thể Cu Li nhỏ đến Trạm Kiểm lâm Tà Lài (Vườn quốc gia Cát Tiên) để thả về tự nhiên, góp phần bảo tồn loài động vật trên.

Việc tự nguyện giao nộp động, thực vật rừng quý hiếm là hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần cứu hộ, bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của công dân trong bảo vệ tài nguyên môi trường.