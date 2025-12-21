Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Chả bò, chả heo, bơ, rau ngò đều nhiễm khuẩn 21/12/2025 08:47

(PLO)- Vi khuẩn Salmonella spp và Staphylococcus aureus được tìm thấy trong các mẫu bệnh phẩm và nguyên liệu.

Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì Hồng Vân khiến 203 người phải nhập viện, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi công bố nguyên nhân ban đầu là thực phẩm nhiễm nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm.

Bánh mì Hồng Vân bị tạm dừng kinh doanh sau vụ việc.

Theo báo cáo, từ ngày 13 đến 16-12-2025, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận tổng cộng 203 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Tất cả bệnh nhân đều sử dụng bánh mì có nhân tại các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân.

Qua khai báo dịch tễ, các bệnh nhân đã mua và sử dụng bánh mì Hồng Vân từ chiều 11-12 đến sáng 13-12, chủ yếu tại phường Cẩm Thành và các vùng lân cận.

Ngay sau vụ việc, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi lấy 17 mẫu thực phẩm và 8 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả ngày 19-12 cho thấy, 4 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp; 1 mẫu dương tính đồng thời với Salmonella spp và Staphylococcus aureus.

Nhiều mẫu thực phẩm như chả bò, chả heo, bơ, ớt rim, rau ngò cũng dương tính với Salmonella spp; mẫu rau ngò dương tính với Bacillus cereus. Kết quả kiểm nghiệm khẳng định thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

Trước đó, chiều 11-12, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt cao. Đến nay, đa số bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và xuất viện, còn 11 trường hợp tiếp tục được theo dõi.

Đoàn kiểm tra đã làm việc tại cơ sở sản xuất do ông Nguyễn Hồng làm chủ (địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành) cùng các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân.

Chủ cơ sở xác nhận các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân đều do ông quản lý hoặc nhượng quyền. Các nguyên liệu như chả, xíu mại, bơ, ớt rim, rau và bánh mì cơ bản do cơ sở này cung cấp.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; chưa chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu; không có hồ sơ khám sức khỏe và tập huấn an toàn thực phẩm.

Riêng cơ sở sản xuất tại 280 Nguyễn Nghiêm chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Điều kiện sản xuất thực tế không bảo đảm nguyên tắc một chiều, khu vực chế biến không tách biệt nguồn ô nhiễm.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND phường Cẩm Thành xử lý vi phạm đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây ngộ độc.