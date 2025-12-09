Khỉ hoang tấn công người trong quán ăn ở Đồng Nai 09/12/2025 12:59

(PLO)- Người phụ nữ đang ngồi ăn sáng tại quán ở tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ bị một con khỉ lao vào tấn công.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 8-12, chị T vào quán ăn Đồng Quê (đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, Đồng Nai) để ăn sáng thì bất ngờ bị một con khỉ hoang từ trên cây lao xuống, nhảy vào khu vực khách đang ngồi ăn tấn công rồi bỏ chạy.

Vì bị khỉ cắn chảy máu, lo sợ nguy cơ lây bệnh nên chị T đã đến trung tâm y tế tiêm phòng vaccine phòng ngừa.

Một con khỉ hoang trong khu vực dân cư tại phường Trấn Biên, Đồng Nai.

Đại diện của quán Đồng Quê xác nhận tại quán có xảy ra sự việc ngoài ý muốn nêu trên, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khách hàng. “Con khỉ hoang này xuất hiện thời gian gần đây, chúng tôi đã báo đơn vị kiểm lâm để xử lý”, đại diện quán cho biết thêm.

Trao đổi với PLO, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên Nguyễn Duy Tân cho biết sẽ cử cán bộ phường xuống quán nắm tình hình rồi đề xuất hướng xử lý.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Trấn Biên, hiện ở khu vực Bửu Long cũ có một nhóm khỉ khoảng 6 con tấn công người, lấy đồ ăn của nhà dân. Địa phương đã kiến nghị lên Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhưng do Sở không có dụng cụ, phương tiện bắt giữ khỉ nên phải báo lên đơn vị chuyên môn để hỗ trợ. Tuy nhiên đến nay việc này vẫn chưa được xử lý.

"Trong thời gian chờ đợi đơn vị chuyên môn chắc địa phương phải yêu cầu lực lượng dân quân đặt bẫy bắt khỉ để bàn giao cho lực lượng chức năng", Chủ tịch UBND phường Trấn Biên cho biết thêm.