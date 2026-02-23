Vở 'Phước - Lộc - Thọ': Biểu tượng xuân bước lên sân khấu cải lương 23/02/2026 13:49

Ngay sau những ngày đầu xuân rộn ràng của Tết Bính Ngọ, tối mùng 8 Tết, Đoàn 2 thuộc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang sẽ sáng đèn với vở “Phước - Lộc - Thọ” vào lúc 20 giờ tại Nhà hát Trần Hữu Trang.

Lấy cảm hứng từ biểu tượng Phước - Lộc - Thọ trong văn hóa phương Đông, vở diễn gửi gắm ước vọng về hạnh phúc, tài lộc và trường thọ. Thay vì khai thác theo lối ước lệ trang nghiêm, ê-kíp lựa chọn cách kể chuyện dí dỏm, gần gũi, đưa những triết lý nhân sinh vào các tình huống đời thường.

Điểm nổi bật của vở diễn là sự hội tụ của nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm bên cạnh lớp diễn viên trẻ.

Vở diễn là sự hội tụ của nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Ảnh: BTC

Bên cạnh NSƯT Lê Tứ, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Lê Hồng Thắm, NSƯT Lam Tuyền, NSƯT Thy Trang còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Điền Trung, Hoàng Hải, Lê Thanh Thảo, Nguyễn Văn Mẹo, Hà Như, Kim Tiến, Trúc Phương, Nhật Nguyên, Thanh Phong, Hiền Linh và Trọng Hiếu. Sự kết hợp này tạo nên thế cân bằng giữa bản lĩnh nghề và sức sáng tạo mới mẻ.

Trong đó, NSƯT Võ Minh Lâm đảm nhận vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý với lối ca diễn tinh tế, xử lý tình huống linh hoạt. NSƯT Lê Tứ tiếp tục phát huy thế mạnh diễn xuất chân thật, tạo chiều sâu cảm xúc ngay cả ở những phân đoạn mang sắc thái hài.

Ở thể loại cải lương, vai hài không đơn thuần gây cười mà đòi hỏi nghệ sĩ phải làm chủ tiết tấu, giữ mạch cảm xúc, đảm bảo sự hài hòa giữa tiếng cười và thông điệp.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia vở “Phước - Lộc - Thọ” vào lúc 20 giờ tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Ảnh: BTC

Việc Đoàn 2 chọn “Phước Lộc Thọ” cho suất diễn đầu xuân cũng thể hiện nỗ lực duy trì nhịp sáng đèn của một đơn vị nghệ thuật truyền thống trong bối cảnh nhiều thách thức. Hơn cả một đêm diễn, đây còn là sự khẳng định niềm tin vào sức sống bền bỉ của cải lương.

Từ lâu, Nhà hát Trần Hữu Trang đã được xem là cái nôi đào tạo và nuôi dưỡng nhiều thế hệ nghệ sĩ, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đời sống sân khấu thành phố.