TP Huế yêu cầu tháo dỡ công trình lạ tại di tích lăng vua Thiệu Trị sau Tết 11/01/2026 15:51

(PLO)- UBND TP Huế yêu cầu phải tháo dỡ công trình nhà Hoàng ốc tại di tích lăng vua Thiệu Trị sau ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

UBND TP Huế vừa có văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giải quyết các nội dung liên quan đến việc lắp dựng công trình tại di tích lăng vua Thiệu Trị.

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo, biên bản làm việc giữa các đơn vị liên quan, lãnh đạo UBND TP Huế yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nghiêm túc rút kinh nghiệm việc triển khai lắp dựng các công trình tại khu vực di tích này.

Trước mắt, UBND TP Huế thống nhất cho phép tạm thời giữ nguyên hiện trạng công trình "nhà Hoàng ốc" đang được dựng trên nền móng chân tảng phía trước bửu thành lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dụ. Việc này nhằm phục vụ nhân dân, du khách chiêm bái trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

UBND TP Huế yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải tháo dỡ công trình này, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, đảm bảo nguyên trạng di tích ngay sau ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ, tức sau ngày 3-3.

Đối với hạng mục công trình vào lăng vua Thiệu Trị, UBND TP Huế yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024 và các văn bản hướng dẫn. Hồ sơ này phải báo cáo Sở Vân hóa- Thể thao để trình UBND TP Huế gửi Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch xem xét, cho ý kiến.

Lãnh đạo UBND TP Huế cũng giao Sở Văn hóa- Thể thao giám sát chặt chẽ quá trình tháo dỡ, lắp dựng các công trình nêu trên; đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, thủ tục pháp lý để bảo vệ yếu tố gốc của di tích.