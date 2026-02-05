Chi tiền đợt 8 cho các trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát 05/02/2026 10:36

(PLO)- Thi hành án dân sự TP.HCM đã thực hiện thanh toán đợt 8 cho 42.525 trái chủ với số tiền 248 tỉ đồng.

Ngày 5-2, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã thông tin về kết quả tổ chức chi tiền đợt 8 cho các trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát.

Theo thông báo, THADS TP.HCM đang tổ chức thi hành vụ án Vạn Thịnh Phát theo Bản án hình sự sơ thẩm số ngày 17-10-2024 của TAND TP.HCM, Bản án phúc thẩm ngày 21-4-2025 của TAND Cấp cao tại TP.HCM và Quyết định thi hành án theo yêu cầu:

"Buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu theo các phụ lục (43.108 người), gồm các mã trái phiếu sau: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09, ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10".

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các đợt THADS TP.HCM đã thanh toán tiền thi hành án:

Thanh toán đợt 1 với tổng số tiền 7.464 tỉ đồng ngày 25-6-2025 theo tỷ lệ 24,8125% trên số tiền được thi hành án.

Thanh toán đợt 2 ngày 17-7-2025 với số tiền 738 tỉ đồng theo tỷ lệ 2,4553% trên số tiền được thi hành án.

Thanh toán đợt 3 ngày 20-8-2025 với số tiền 376 tỉ đồng theo tỷ lệ 1,2503% trên số tiền được thi hành án.

Thanh toán đợt 4 ngày 26-9-2025 với số tiền 299 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,9971% trên số tiền được thi hành án.

Thanh toán đợt 5 ngày 26-11-2025 với số tiền 205 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,6838% trên số tiền được thi hành án.

Thanh toán đợt 6 ngày 26-12-2025 với số tiền 271 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,9041% trên số tiền được thi hành án.

Thanh toán đợt 7 ngày 31-12-2025 với số tiền 704 tỉ đồng theo tỷ lệ 2,3406% trên số tiền được thi hành án.

Sau khi chi trả đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 THADS TP.HCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được số tiền 250 tỉ đồng và thực hiện thanh toán đợt 8 cho 42.525 trái chủ với số tiền 248 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,8325% trên số tiền được thi hành án.

THADS TP.HCM đã thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 583 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Trước đó, ngày 2-2-2026, THADS TP.HCM chi bổ sung cho những trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về thi hành án, cung cấp bổ sung đầy đủ thông tin của các đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 theo quy định.

THADS TP.HCM cũng đã thực hiện việc thu phí thi hành án dân sự; miễn giảm phí thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 60 Luật THADS và Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án.

Hiện nay, THADS TP.HCM đang tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được Bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan.

Đồng thời yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm 2 giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và Ngân hàng chuyển tiền về, THADS TP.HCM sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.