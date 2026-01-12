Phim 'Không giới hạn', cách tiếp cận mới mẻ về hình ảnh người lính thời kỳ mới 12/01/2026 15:44

(PLO)- Phim Không giới hạn dẫn dắt người xem đến với những “mặt trận” không tiếng súng, nơi mỗi quyết định tham mưu đều có thể đánh đổi bằng sinh mạng con người.

Ngày 12-1, Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) đã công bố bộ phim truyền hình Không giới hạn.

Phim dự kiến phát sóng trên VTV1 lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Tác phẩm khai thác hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình, tập trung vào những nhiệm vụ thầm lặng nhưng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên quan đến phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ Tổ quốc trước các thách thức an ninh mới.

Steve Nguyễn trong vai Trung tá Đào Minh Kiên. Ảnh: VFC

Bộ phim làm nổi bật vai trò của Bộ Tổng Tham mưu trong chỉ đạo, điều hành các tình huống khẩn cấp, từ thiên tai, thảm họa đến các sự cố phức tạp trong thời bình.

Phát biểu tại buổi ra mắt phim, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) cho biết phim Không giới hạn là sự tiếp nối mạch cảm xúc của những bộ phim trước đây do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Quân đội nhân dân Việt Nam sản xuất, song có cách tiếp cận mới mẻ và toàn diện hơn về hình ảnh người lính trong thời kỳ mới.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Đức, qua kịch bản, cách quay và cách thể hiện, bộ phim cho thấy chiều sâu hơn trong việc phản ánh đời sống, bản lĩnh và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Diễn viên Stenven Nguyễn chia sẻ tại họp báo. Clip: VIẾT THỊNH

Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh cốt lõi của Không giới hạn là làm nổi bật ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng dấn thân của người lính đối với Tổ quốc, với Đảng và với nhân dân.

Đây chính là những giá trị cốt lõi tạo nên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, được thể hiện thông qua những câu chuyện đời thường nhưng giàu tính nhân văn.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức cũng đánh giá cao nỗ lực của ê kíp sản xuất khi bộ phim được khảo sát, xây dựng và thực hiện trong thời gian không dài, với bối cảnh hiện trường rộng, nhiều lực lượng tham gia, sử dụng nhiều trang thiết bị, khí tài hiện đại, trong điều kiện thời tiết, khí hậu phức tạp.

Phim "Không giới hạn" dẫn dắt người xem đến với những “mặt trận” không tiếng súng. Ảnh: VFC

Dù vậy, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, tập trung cao độ để phục vụ quá trình quay, mang lại những hình ảnh chân thực và giàu cảm xúc về đời sống cũng như hoạt động của các đơn vị quân đội trong thời gian qua.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Đức, tên gọi Không giới hạn không chỉ mang ý nghĩa về không gian hay thời gian mà còn hàm chứa chiều sâu tư tưởng của bộ phim.

Đó là sự trung thành không có giới hạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với Tổ quốc, với Đảng và với nhân dân; là tinh thần vượt qua giới hạn của bản thân trong nghiên cứu khoa học, xây dựng công nghiệp quốc phòng, cũng như trong những nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và các tình huống khẩn cấp trong nước và quốc tế.

Về dàn diễn viên, Không giới hạn đánh dấu lần đầu tiên Steven Nguyễn đảm nhận vai chính trong một phim truyền hình dài tập khi vào vai Trung tá Đào Minh Kiên, nhân vật có chiều sâu nội tâm và nhiều lớp cảm xúc.

Bên cạnh đó là sự tham gia của Minh Trang trong vai nữ sĩ quan công nghệ thông tin, Tô Dũng trong vai chỉ huy dân quân tự vệ xã cùng các nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Quỳnh Dương, NSND Thanh Quý, NSND Quốc Trị, NSƯT Linh Huệ, góp phần tạo nên chiều sâu cho tác phẩm.

Không chỉ là một bộ phim truyền hình mang yếu tố hành động và kịch tính, Không giới hạn hướng tới việc khắc họa lòng quả cảm, sự mưu lược và tinh thần trách nhiệm của những người lính trong thời bình.

Bộ phim được kỳ vọng mang đến cho khán giả góc nhìn chân thực và nhân văn hơn về Quân đội nhân dân Việt Nam trong bối cảnh mới.

