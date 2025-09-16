NSX phim 'Tử chiến trên không' không áp lực trước sự thành công về doanh thu của 'Mưa đỏ' 16/09/2025 21:31

(PLO)- NSX phim "Tử chiến trên không" cho rằng dù chung đề tài khai thác về lịch sử nhưng trước sự thành công của Mưa đỏ, ê-kíp không áp lực vì cách khai thác, câu chuyện khác nhau.

Suất chiếu sớm phim điện ảnh Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần diễn ra tại TP.HCM vào chiều và tối 16-9.

Đạo diễn Hàm Trần cùng các diễn viên như diễn viên Thái Hòa, Katy Nguyễn, Thanh Sơn, Ma Ran Đô, Võ Điền Gia Huy, Xuân Phúc, Lợi Trần,… đã có những chia sẻ giao lưu với báo chí.

Phim Tử chiến trên không được lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975 do Điện ảnh Công an nhân dân chỉ đạo sản xuất.

Tuy nhiên, tham dự tại buổi ra mắt, Thượng tá Nguyễn Trường Giang, đại diện Điện ảnh Công an Nhân dân nhận định trong phim này không nói về lực lượng công an.

"Những năm 1978, ngành hàng không vừa manh nha thành lập lực lượng cảnh vệ hàng không phần lớn từ quân đội và một số người từ lực lượng công an chuyển qua. Qua tác phẩm điện ảnh này, đạo diễn và biên kịch muốn tôn vinh chung những người này nên đặt ra một cái tên chung gọi là cảnh vệ hàng không, chứ không phải là công an" - Thượng tá Nguyễn Trường Giang nói.

Thượng tá Nguyễn Trường Giang, đại diện Điện ảnh Công an Nhân dân.

Trong phim, nhiều cảnh hành động gay cấn được thể hiện, đặc biệt là những màn đối đầu giữa Thanh Sơn, Ma Ran Đô với không tặc do Thái Hoà, Lợi Trần và một số diễn viên thể hiện.

Diễn viên Thanh Sơn chia sẻ

Vào vai lực lượng cảnh vệ, diễn viên Thanh Sơn cho biết đây là lần đầu tiên mình thử sức ở dạng vai diễn hành động sau nhiều năm ghi dấu ấn với vai trò diễn viên tâm lý, tình cảm xã hội hoặc nhiều diễn viên mang yếu tố chính luận qua những bộ phim truyền hình.

"Hình tượng cảnh vệ trong Tử chiến trên không hoàn toàn khác với hình tượng công an trong phim Chạm tay vào nỗi nhớ và Đấu trí. Khác nhau có thể thấy rõ nét nhất là yếu tố hành động trong Tử chiến trên không rất nhiều và đánh dấu lần đầu tiên tôi thử sức mình ở vai trò diễn viên hành động. Nó có rất nhiều điều mới mẻ xen lẫn hồi hộp” – diễn viên Thanh Sơn chia sẻ.

Còn với Kaity Nguyễn, vào vai nữ tiếp viên hàng không, nữ diễn viên cho biết bản thân may mắn khi được tham gia phim.

"Không phải lúc nào cũng có cơ hội được vào một nhân vật có thật, lại gắn với một biến cố đặc biệt. Tôi chỉ mong truyền tải trung thực nhất những gì mà nhân chứng ngoài đời từng trải qua" – nữ diễn viên chia sẻ.

Trong phim, Thái Hòa vào vai Long, kẻ cầm đầu nhóm không tặc, một nhân vật gai góc và tâm lý phức tạp. Khi được hỏi đây có phải "vai diễn để đời", anh hài hước chia sẻ: "Vai để đời thì chắc khó, không phải lúc này đâu. Cứ gọi đây là "vai để đó", hy vọng một ngày nào đó tôi mới có vai để đời thực sự".

Thái Hòa chia sẻ về vai diễn

Trước câu hỏi liệu bộ phim có chịu áp lực khi Mưa đỏ - một tác phẩm cùng khai thác sự kiện lịch sử - đang “gây bão” phòng vé, đại diện nhà sản xuất (NSX) cho rằng Mưa đỏ là phim của Quân đội và nói về một sự kiện lịch sử trọng đại.

"Tử chiến trên không chỉ xoay quanh một sự kiện nhỏ hơn và lồng ghép yếu tố giải trí nên khó để so sánh hai phim và chúng tôi cũng không áp lực nhiều. Chúng tôi không thể kiểm soát phản ứng khán giả, nhưng điều có thể làm được là cố gắng tạo ra một sản phẩm tốt nhất có thể - một sản phẩm tử tế, được ê-kíp đặt niềm tin" – đại diện NSX nói.

Tử chiến trên không chứa nhiều cảnh hành động, bạo lực, được dán nhãn T16 (dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên). Trước băn khoăn từ truyền thông, nhà sản xuất khẳng định việc phân loại độ tuổi được thực hiện đúng quy định.

Tham dự tại buổi ra mắt phim còn có tiếp viên Ngô Kim Thanh và cơ trưởng Phạm Trung Nam là hai trong 4 nhân chứng trong vụ cướp máy bay hướng bay Đà Nẵng – TP.HCM của Hàng không dân dụng Việt Nam vào ngày 28-6-1978.

Cơ trưởng Phạm Trung Nam cho biết ông đồng tình với việc bộ phim có thêm yếu tố hư cấu để tạo kịch tính: "Là người trải qua câu chuyện từ đầu đến cuối, tôi càng thấy xúc động khi ngồi xem lại. Phim khiến tôi như sống lại khoảnh khắc năm ấy, vẫn hồi hộp và nghẹt thở như chính lúc ở trong khoang lái".

Tử chiến trên không chiếu sớm từ 19 giờ ngày 18-9, trước khi khởi chiếu chính thức từ ngày 19-9.