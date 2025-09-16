Hoàng Dũng và Đen Vâu nhắn gửi 'Một ngày nào đó, bình yên sẽ đến' trong MV mới 16/09/2025 10:35

(PLO)- Hoàng Dũng và Đen Vâu cùng kết hợp trong MV Một ngày nào đó với lời nhắn gửi đầy ý nghĩa trong cuộc sống trong cuộc sống thì hãy cứ tin rằng những ngày tươi đẹp và thong thả rồi sẽ đến.

Hoàng Dũng đã phát hành sản phẩm âm nhạc Một ngày nào đó kết hợp cùng Đen vào tối 15-9.

Đây là một sản phẩm âm nhạc được Hoàng Dũng và Đen thể hiện trên sân khấu concert Xoay tròn hôm 2-8 tại Hà Nội và MV cũng được ghi hình ngay trong đêm trình diễn này với sự xuất hiện của hàng nghìn khán giả và có cả những thước phim được quay bởi chính tay của cả hai.

MV Một ngày nào đó của Hoàng Dũng và Đen Vâu. Nguồn: Hoàng Dũng

Sau khi nhận lời tham gia concert Xoay tròn, Đen cũng chủ động rủ Hoàng Dũng làm một sản phẩm chung.

Sau đó, ca khúc Một ngày nào đó dần thành hình trong 3 tháng, cũng là khoảng thời gian Hoàng Dũng đang tập luyện và chuẩn bị cho concert. Hoàng Dũng tiết lộ, ý tưởng sáng tác bài hát này đến từ những điều mà Đen chia sẻ với mình.

"Khi anh Đen rủ anh em mình làm một bài gì chill chill đi, tôi đã đưa ra 3 câu hỏi phỏng vấn để xem anh Đen đang quan tâm những gì. Câu 1 là cảm giác anh muốn có nhất ở thời điểm này? Anh Đen chọn yên bình.

Câu 2 là sắp xếp những yếu tố thời gian, sự nghiệp và gia đình theo thứ tự mình ưu tiên nhất? Anh Đen chọn thời gian đầu tiên. Câu cuối cùng là điều anh mong muốn có được nhất từ khán giả ở mỗi lần bước lên sân khấu? Anh Đen chọn sự tập trung lắng nghe.

Từ 3 câu trả lời này, tôi viết ra bài Một ngày nào đó với cảm xúc êm đềm, nhắc về thời gian trong cuộc đời và có giai điệu nhẹ nhàng để khán giả tập trung lắng nghe" – Hoàng Dũng chia sẻ.

Hoàng Dũng cũng cho biết chỉ mất 2 tuần để viết xong bản demo Một ngày nào đó và gửi cho Đen sáng tác lời rap.

Theo Hoàng Dũng, Một ngày nào đó là bài hát có ý nghĩa rất đơn giản một ngày nào đó, mỗi chúng ta sẽ được làm hết tất cả những điều mình muốn nhưng chưa thể làm.

Đó là một ngày không bị vướng bận điều gì, bản thân cảm thấy vô cùng thả lỏng và hạnh phúc. Nhiều người vẫn nói "hôm nào đi đâu đó nhé", Hoàng Dũng cũng không phải ngoại lệ.

"Khi anh Đen nói ưu tiên số 1 của anh ấy là thời gian, tôi nghĩ điều đó cũng đúng với mình, vì tôi muốn có thời gian để làm rất nhiều thứ.

Tôi mong Một ngày nào đó sẽ trở thành một lời nhắn nhủ tốt đẹp gửi đến tương lai, dành cho những ai đang cảm thấy căng thẳng, áp lực và bận rộn trong cuộc sống thì hãy cứ tin rằng những ngày tươi đẹp và thong thả rồi sẽ đến"- nam ca sĩ nói.

Lần đầu tiên kết hợp, Hoàng Dũng và Đen cho thấy sự ăn ý trong ca khúc mang màu sắc hoài niệm, thơ mộng, nhẹ nhàng mà thấm đẫm suy ngẫm như phong cách thường thấy ở cả hai.

Nếu phần điệp khúc lặp đi lặp lại "Một ngày nào đó rồi mình lại đi với nhau" do Hoàng Dũng thể hiện tựa như một lời hẹn ước, một niềm tin vững vàng vào tương lai tươi sáng thì phần rap của Đen vỗ về người nghe một cách chân thành và ấm áp: "Chúng ta đều được cấu thành bởi thật nhiều các nguyên tố. Và hiện tại là kết quả của hằng hà sa số những nguyên nhân. Thế nên mỗi quyết định, mỗi bước chân, đều tạo ra vô vàn những biến số. Đã phải học đủ thứ ở trong đời, giờ phải học cả cách để yên tâm".

MV Một ngày nào đó ghi lại những khoảnh khắc Hoàng Dũng và Đen trình diễn ca khúc trên sân khấu concert Xoay tròn.

Đặc biệt, MV có sự góp mặt của rất nhiều khán giả - các “Bạn Nhạc” (tên fanclub của Hoàng Dũng) đã hòa mình vào không khí tuyệt vời của đêm diễn, cùng nhau hát vang điệp khúc Một ngày nào đó.

MV được thực hiện cùng hàng ngàn khán giả tại concert

Rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong concert đã được đưa vào MV như màn cầu hôn lãng mạn, những nụ hôn ngọt ngào, cái ôm ấm áp, nụ cười rạng rỡ khi tận hưởng âm nhạc và cả thước phim tuy được quay đơn giản, có khi còn rung lắc nhưng cực đáng yêu từ chính hai người nghệ sĩ.

Sau khi concert Xoay tròn diễn ra thành công tại Hà Nội, Hoàng Dũng đã hẹn lịch với fan tại concert TP. Hồ Chí Minh vào mùa Xuân năm 2026.