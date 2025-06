Mỹ Tâm, Đen Vâu khuấy động phố đi bộ trong đêm gala 'Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam' 09/06/2025 09:26

(PLO)- Mỹ Tâm, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn cùng đông đảo nghệ sĩ khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm gala âm nhạc "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".

Tối 8-6, đêm gala âm nhạc "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) tổ chức đã diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Đây là chương trình khép lại chuỗi sự kiện Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam, tổ chức tại đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ, từ ngày 5-6 nhân kỷ niệm 77 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025).

Mỹ Tâm cùng Soobin Hoàng Sơn tại chương trình. Ảnh: THUẬN VĂN

Tham dự chương trình, có đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ngoài ra còn có Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; các cục trưởng nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM và giám đốc Công an TP.HCM - Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Mai Hoàng.

Hàng ngàn người dân TP.HCM và du khách đã có mặt từ sớm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để theo dõi chương trình. Ảnh: THUẬN VĂN.

Đông đảo bạn trẻ mang theo lá cờ đỏ sao vàng, khăn rằn cũng như những câu slogan ủng hộ các tiết mục của nghệ sĩ cũng như các chiến sĩ công an nhân dân tham gia biểu diễn.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng các đơn vị tham gia tổ chức sự kiện ý nghĩa này. Ảnh: THUẬN VĂN

Với thời lượng 75 phút, chương trình gala âm nhạc "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" gồm 4 chương, với các chủ đề: Khắc danh lịch sử, Nguyện thề vì bình yên, Tiếp bước sứ mệnh vinh quang và Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Đêm gala 'Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Văn Mai Hương, Hòa Minzy, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc….

Mở màn chương trình là tiết mục trống hội hoành tráng, giàu khí thế đến từ Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tiết mục mang âm hưởng hào hùng, tạo nên không khí trang trọng, thiêng liêng.

Ca sĩ Tùng Dương và Lâm Bảo Ngọc trình bày mashup Dòng máu lạc hồng, Một vòng Việt Nam và Unstoppable. Ảnh: THUẬN VĂN

Tiếp nối là mashup Dòng máu Lạc Hồng, Một vòng Việt Nam và Unstoppable do ca sĩ Tùng Dương và Lâm Bảo Ngọc trình bày.

Sau đó, một loạt các ca khúc như Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Tự nguyện, Ngược chiều bình an, Mẹ yêu con, Có bàn chân lặng lẽ, Khát vọng,… do các ca sĩ Tùng Dương, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Văn Mai Hương, Hòa Minzy trình bày khiến khán giả “đứng ngồi không yên”.

Lâm Bảo Ngọc và Kim Long với mashup Biết ơn chị Võ Thị Sáu - Chiến sĩ công an giữ trọn lời thề. Ảnh: THUẬN VĂN

Tùng Dương hát Tự nguyện. Ảnh: THUẬN VĂN

Ca khúc Mẹ yêu con do Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện. Ảnh: THUẬN VĂN

Văn Mai Hương với mashup Những bàn chân lặng lẽ - Khát vọng. Ảnh: THUẬN VĂN.

Đặc biệt với Hoà Minzy, nữ ca sĩ lần đầu tiên đem đến sân khấu phía Nam ca khúc Bắc Bling khuấy động chương trình.

Hòa Minzy cho biết rất hồi hộp trước khi bước lên sân khấu trình diễn vì đây là đầu tiên được tham gia chương trình "Vinh quang công an nhân dân".

Vậy nên nữ ca sĩ đã thể hiện tốt tiết mục của mình để thay lời tri ân lực lượng công an cũng như khán giả.

Còn với Nguyễn Trần Trung Quân, 2 lần tham gia biểu diễn tại gala "Vinh quang Công an nhân dân" (lần đầu diễn ra tại TP Hà Nội), nam ca sĩ bày tỏ sự tự hào, xúc động

"Ngoài biểu diễn, Quân cũng tham gia trải nghiệm các hoạt động tại sự kiện như bao nhiêu người dân trong mấy ngày qua. Một trong những hình ảnh khiến Quân xúc động là những di vật của cán bộ chiến sĩ công an.

Quân hiểu rằng để có hòa bình của đất nước, bình yên của nhân dân là sự hy sinh thầm lặng của lực lượng công an nhân dân trong suốt chặng đường 80 năm qua" – nam ca sĩ chia sẻ.

Bên cạnh đó, các ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, mashup Tuổi trẻ Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ - Bài ca tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ nói về lực lượng Công an nhân dân thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp bước vững vàng trên con đường vinh quang dưới sắc cờ Tổ quốc thiêng liêng.

Tham gia đêm gala, Soobin Hoàng Sơn mang đến tiết mục Ngồi tựa mạn thuyền và Trống cơm.

Soobin Hoàng Sơn mang đến tiết mục Ngồi tựa mạn thuyền và Trống cơm. Ảnh: THUẬN VĂN

Càng ý nghĩa hơn, nam ca sĩ thể hiện ca khúc Tiến quân ca cùng hàng ngàn khán giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tất cả như hoà làm một trong giây phút thiêng liêng và nghiêm chỉnh hòa giọng vào ca khúc.

Soobin Hoàng Sơn cùng hàng ngàn người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ hát Tiến quân ca. Ảnh: THUẬN VĂN

Còn rapper Đen Vâu sau khi thể hiện ca khúc Nấu ăn cho em, Đi về nhà đã bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng công an nhân dân. "Để được sống dưới bầu trời hòa bình này thì rất nhiều chiến sĩ đã hi sinh thời gian của mình để bảo vệ sự bình an cho Tổ quốc" - Đen Vâu chia sẻ.

Đen Vâu với 2 bản rap Nấu ăn cho em và Đi về nhà. Ảnh: THUẬN VĂN

Khép lại chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm, nữ ca sĩ mang đến loạt ca khúc như Lên đàn, Nối vòng tay lớn, Niềm tin chiến thắng…