Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ kiểm tra chương trình 'Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam' 08/06/2025 04:04

(PLO)- Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam và động viên các lực lượng tham gia sự kiện.

Chiều ngày 7-6, Đoàn công tác do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ – Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an – làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam tại TP.HCM.

Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công an TP.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: CATP

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trực tiếp kiểm tra các mặt công tác trong khuôn khổ chương trình, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho đêm Gala nghệ thuật sẽ diễn ra vào ngày 8-6.

Thứ trưởng đã thăm hỏi, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ, yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục tập trung, làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả để góp phần vào thành công chung của sự kiện quan trọng này.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trực tiếp kiểm tra các mặt công tác trong khuôn khổ chương trình, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho đêm Gala nghệ thuật sẽ diễn ra vào ngày 8-6-2025. Ảnh: CATP

Hoạt động kiểm tra, động viên lần này thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an cùng các đơn vị phối hợp. Đây là tiền đề để chương trình Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam trở thành dấu ấn đậm nét, lan toả hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân trong lòng quần chúng.