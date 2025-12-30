Đoàn Hát Vang ra đầu thú, khai nhận tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý 30/12/2025 13:23

(PLO)- Qua vận động, Đoàn Hát Vàng đã đến Công an xã Xuân Phú đầu thú, khai nhận về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngày 30-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an xã Xuân Phú đã vận động Đoàn Hát Vang (29 tuổi, ngụ thôn Bà Rén, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) ra đầu thú.

Vang ra công an đầu thú, khai nhận về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 23-12, Công an xã Xuân Phú phát hiện vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại thôn Bà Rén (xã Xuân Phú).

Cảnh sát xác định Vang là người phạm tội trong vụ việc trên, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động gia đình đưa Vang ra đầu thú. Đến chiều 29-12, Đoàn Hát Vang được gia đình đưa đến Công an xã Xuân Phú để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an xã Xuân Phú tiến hành lập biên bản tiếp nhận và phối hợp với Phòng PC04 Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ đối với Vang để điều tra làm rõ.

