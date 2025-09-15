34 kiệt tác của Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái... hồi hương về Việt Nam 15/09/2025 18:32

(PLO)- 34 kiệt tác của Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái... đã được ông bà Lê Tất Luyện và Thụy Khuê (Pháp) hiến tặng Nhà nước Việt Nam thông qua Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Mới đây, bộ sưu tập gồm 34 bức tranh của các danh hoạ Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ, Phạm Tăng... cùng nhiều tên tuổi lớn của hội họa Việt Nam thế kỷ XX đã về tới TP.HCM.

Bà Thụy Khuê (thứ tư từ trái sang) và đoàn công tác TP.HCM trong buổi tiếp nhận tranh tại nhà riêng của bà ở Pháp

Đây là bộ sưu tập được ông bà Lê Tất Luyện và Thụy Khuê (Pháp) sưu tầm trong nhiều thập niên sinh sống tại Pháp và hiến tặng Nhà nước Việt Nam thông qua Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Trước đó, vào đầu tháng 9-2025, đoàn công tác do ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM làm trưởng đoàn cùng PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hoá TP.HCM, ông Trần Minh Công – Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM cùng các cá nhân có liên quan đã sang Pháp tiếp nhận bộ sưu tập.

Đây là lần hiến tặng thứ ba của ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê.

Trước đó, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM từng tiếp nhận hai đợt hiến tặng lớn: Bộ sưu tập 27 tác phẩm của nữ họa sĩ Lê Thị Lựu năm 2018 và bộ sưu tập của Lê Bá Đảng gồm 236 tác phẩm cùng tư liệu quý vào năm 2023.

Các tác phẩm này được bảo tàng gìn giữ, trưng bày đúng cam kết và nhanh chóng phát huy giá trị, được công chúng trong nước và quốc tế đón nhận.

Đoàn lãnh đạo tiếp nhận 3 kiệt tác "Tuồng đời", "Chữ Phái" và "Biển" của danh họa Bùi Xuân Phái

Tiếp nối sự tin tưởng ấy, lần này ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê quyết định hiến tặng 34 tác phẩm với tên gọi Từ Mỹ thuật Đông Dương đến Mỹ thuật Gia Định (1925-1975).

Trong thư gửi Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê, cho biết năm 2018, sau khi trao tặng bộ sưu tập tranh Lê Thị Lựu, cả hai đã rất tâm đắc với cách bảo quản và trưng bày của bảo tàng. Năm 2023, việc hiến tặng bộ sưu tập Lê Bá Đảng càng củng cố niềm tin ấy.

"Sau chuyến về nước tháng 11-2024, chúng tôi ghi nhận nỗ lực vượt bậc của đội ngũ bảo tàng, đặc biệt là việc hoàn thiện không gian trưng bày Lê Bá Đảng hiện đại, đúng tinh thần sáng tác; đồng thời xuất bản bộ sách Lê Bá Đảng – Con người và tác phẩm do Thụy Khuê biên soạn, đúng như mong muốn của tác giả.

Vì vậy, hôm nay chúng tôi quyết định tiếp tục trao tặng sưu tập Từ Mỹ thuật Đông Dương đến Mỹ thuật Gia Định (1925-1975) cho Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM" - ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê viết.

Các tác giả thuộc hai thế hệ Mỹ thuật Đông Dương và Mỹ thuật Gia Định, với những tên tuổi lớn: Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Thái Tuấn, Phạm Đình Tín, Văn Đen, Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ, Trần Phúc Duyên, Phạm Tăng, Võ Đình, Trịnh Cung, Đinh Cường, Nguyễn Trung, Đỗ Quang Em, Bửu Chỉ.

Tác phẩm Nhị Kiều của Vũ Cao Đàm

Trong số đó có 4 kiệt tác Thiên thai của Phạm Tăng (tranh sơn dầu), Phụ nữ Bắc vấn tóc trần của Vũ Cao Đàm (tranh lụa), Tuồng đời của Bùi Xuân Phái (sơn dầu) và Chân dung siêu thực Bùi Giáng của Đinh Cường (màu nước).

Theo ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê, việc trưng bày sưu tập này sẽ giúp công chúng nhận diện rõ hơn tiến trình nghệ thuật tạo hình Việt Nam trong thế kỷ XX, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, đào sâu về nghệ thuật trước khi sáng tác, góp phần đưa bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn cho người yêu mỹ thuật.

"Nguyện ước của chúng tôi là Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM sẽ trở thành nơi lưu giữ những tác phẩm tiêu biểu của nền hội họa Việt Nam" - ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê chia sẻ.

Kiệt tác "Thiên thai" sáng tác 1975, tranh sơn dầu với ba tấm ghép của Phạm Tăng

Cũng như hai lần hiến tặng trước, ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê ủy quyền bà Phạm Lan Hương và ông Lâm Nhân (Trường ĐH Văn hóa TP.HCM) làm đại diện tại Việt Nam, giám sát bảo tàng thực hiện cam kết về trưng bày, bảo quản và phổ biến giá trị di sản đến công chúng.