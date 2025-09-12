Bùng nổ sắc màu văn hóa dân tộc tại Miss Grand Vietnam 2025

Phần thi trang phục dân tộc nằm trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 tại TP.HCM vào tối 11-9.
Trước khi đêm thi bắt đầu, TP.HCM đổ cơn mưa lớn khiến cho toàn bộ sân khấu ngoài trời bị ảnh hưởng dẫn tới đêm thi bắt đầu muộn hơn gần 1 giờ đồng hồ.
Khi chương trình bắt đầu, cơn mưa dần ngớt rồi tạnh hẳn, nhường chỗ cho những màn trình diễn rực rỡ sắc màu.
Trước đó, cuộc thi Thiết kế Trang phục văn hoá dân tộc được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các nhà thiết kế trẻ. 4 đội thi với 4 mentor nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng, Vũ Việt Hà, Đặng Trọng Minh Châu và Ivan Trần cùng các học trò dành nhiều tâm huyết, mang đến những thiết kế đặc sắc, ấn tượng nhất để tranh tài.
Với hơn 40 trang phục được chọn có thể thấy các ý tưởng hầu hết được lấy cảm hứng từ những loại hình nghệ thuật của dân tộc, tín ngưỡng, trò chơi dân gian, làng nghề truyền thống, truyện cổ tích …
Trong đó, gây ấn tượng có các trang phục như Thăng Long Hội, Tố nữ đồ, Đào liễu, Phụng ca, Cự giải đăng nguyên, Linh xà Thất Sơn….
Bên cạnh đó, trang phục dân tộc của Miss Grand Vietnam 2025 còn được lấy cảm hứng từ các làng nghề truyền thống như làm chiếu, làng nghề đậu bạc Định Công, bánh phồng tôm, làm nghề muối, nghề làm lồng đèn giấy kiếng, nghề đan lục bình miền Tây Nam Bộ, làng nghề nuôi yến, làng dệt chiếu Định Yên, làng thêu Đông Cứu…
Hay các trò chơi dân gian như cầu ma lon, tín ngưỡng như tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu miền Tây Nam Bộ, phong tục tập quán như lễ hội Gầu Tào của người H’Mông, cổ tích như Tấm Cám, Nàng Út Ống Tre… cũng được các nhà thiết kế đưa vào các trang phục đầy khéo léo.
Không chỉ vậy, các trang phục thiết kế cho thấy những màn biến hoá trên sân khấu của các thí sinh cũng như nét chân quê thông qua các trang phục lấy cảm hứng từ món bún cá Châu Đốc, những xe bán quần áo giá bình dân, rừng ngập mặn Cần Giờ…
Có thể nói, năm nay, thiết kế trang phục dân tộc trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 cho thấy sự phong phú về ý tưởng cũng như bức tranh văn hoá đa dạng từ những hình ảnh đời thường đến di sản.
Bên cạnh những trang phục gây ấn tượng mạnh về thị giác cho thấy sự đầu tư, cầu kỳ trong các trang phục để tôn vinh những văn hóa đặc trưng của dân tộc của các nhà thiết kế trẻ tại Miss Grand Vietnam 2025.
Tuy nhiên, có có ý kiến cho rằng một số trang phục dân tộc của Miss Grand Vietnam 2025 còn quá cồng kềnh, nặng, gây khó khăn khi thể hiện trang phục.
Đơn cử, trong phần trình diễn trang phục Ngọc nữ hồn tre được thiết kế nhằm tôn vinh nghề đan mây tre, phần sau của trang phục khiến thí sinh di chuyển khó khăn vì quá nặng; hay phần khói tượng trưng cho khói nhang khiến thí sinh bị che lấp trong màn khói trắng.
Tương tự, trong trang phục tôn vinh làn điệu chèo, vì quá cồng kềnh nên thí sinh bị vướng trong phần trình diễn múa roi.
Theo Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025, bộ trang phục thắng giải sẽ được chọn cho tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 tham dự Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2025.
Đêm chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tối 14-9 tại TP.HCM.