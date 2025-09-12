Bùng nổ sắc màu văn hóa dân tộc tại Miss Grand Vietnam 2025 12/09/2025 10:24

(PLO)- Hơn 40 bộ trang phục dân tộc được thiết kế lấy cảm hứng từ nhiều loại hình nghệ thuật, làng nghề... đã gây ấn tượng mạnh tại Miss Grand Vietnam 2025.

Phần thi trang phục dân tộc nằm trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 tại TP.HCM vào tối 11-9.

Trước khi đêm thi bắt đầu, TP.HCM đổ cơn mưa lớn khiến cho toàn bộ sân khấu ngoài trời bị ảnh hưởng dẫn tới đêm thi bắt đầu muộn hơn gần 1 giờ đồng hồ.

Thiết kế Phụng ca tôn vinh nghệ thuật hát bội. Ảnh: BTC

Khi chương trình bắt đầu, cơn mưa dần ngớt rồi tạnh hẳn, nhường chỗ cho những màn trình diễn rực rỡ sắc màu.

Trước đó, cuộc thi Thiết kế Trang phục văn hoá dân tộc được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các nhà thiết kế trẻ. 4 đội thi với 4 mentor nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng, Vũ Việt Hà, Đặng Trọng Minh Châu và Ivan Trần cùng các học trò dành nhiều tâm huyết, mang đến những thiết kế đặc sắc, ấn tượng nhất để tranh tài.

Với hơn 40 trang phục được chọn có thể thấy các ý tưởng hầu hết được lấy cảm hứng từ những loại hình nghệ thuật của dân tộc, tín ngưỡng, trò chơi dân gian, làng nghề truyền thống, truyện cổ tích …

Trong đó, gây ấn tượng có các trang phục như Thăng Long Hội, Tố nữ đồ, Đào liễu, Phụng ca, Cự giải đăng nguyên, Linh xà Thất Sơn….

Hoa hậu Lê Hoàng Phương trong trang phục Thăng Long hội, lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, tái hiện hình ảnh những mái đình tráng lệ bên hồ, phản chiếu tâm hồn sáng tạo và tinh thần Việt. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, trang phục dân tộc của Miss Grand Vietnam 2025 còn được lấy cảm hứng từ các làng nghề truyền thống như làm chiếu, làng nghề đậu bạc Định Công, bánh phồng tôm, làm nghề muối, nghề làm lồng đèn giấy kiếng, nghề đan lục bình miền Tây Nam Bộ, làng nghề nuôi yến, làng dệt chiếu Định Yên, làng thêu Đông Cứu…

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh trong thiết kế Châu Ro cầu mùa. Thiết kế lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa của đồng bào Châu Ro.

Phần trình diễn của Hoa hậu Quế Anh. Video: T. BÌNH

Hay các trò chơi dân gian như cầu ma lon, tín ngưỡng như tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu miền Tây Nam Bộ, phong tục tập quán như lễ hội Gầu Tào của người H’Mông, cổ tích như Tấm Cám, Nàng Út Ống Tre… cũng được các nhà thiết kế đưa vào các trang phục đầy khéo léo.

Trang phục truyền thống lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Tấm Cám

Không chỉ vậy, các trang phục thiết kế cho thấy những màn biến hoá trên sân khấu của các thí sinh cũng như nét chân quê thông qua các trang phục lấy cảm hứng từ món bún cá Châu Đốc, những xe bán quần áo giá bình dân, rừng ngập mặn Cần Giờ…

Có thể nói, năm nay, thiết kế trang phục dân tộc trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 cho thấy sự phong phú về ý tưởng cũng như bức tranh văn hoá đa dạng từ những hình ảnh đời thường đến di sản.

Bên cạnh những trang phục gây ấn tượng mạnh về thị giác cho thấy sự đầu tư, cầu kỳ trong các trang phục để tôn vinh những văn hóa đặc trưng của dân tộc của các nhà thiết kế trẻ tại Miss Grand Vietnam 2025.

Tuy nhiên, có có ý kiến cho rằng một số trang phục dân tộc của Miss Grand Vietnam 2025 còn quá cồng kềnh, nặng, gây khó khăn khi thể hiện trang phục.

Trang phục Ngọc nữ hồn tre được thiết kế nhằm tôn vinh nghề đan mây tre,

Đơn cử, trong phần trình diễn trang phục Ngọc nữ hồn tre được thiết kế nhằm tôn vinh nghề đan mây tre, phần sau của trang phục khiến thí sinh di chuyển khó khăn vì quá nặng; hay phần khói tượng trưng cho khói nhang khiến thí sinh bị che lấp trong màn khói trắng.

Tương tự, trong trang phục tôn vinh làn điệu chèo, vì quá cồng kềnh nên thí sinh bị vướng trong phần trình diễn múa roi.

Thiết kế Tứ nữ đồ gây ấn tượng với khán giả.

Theo Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025, bộ trang phục thắng giải sẽ được chọn cho tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 tham dự Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2025.

Á hậu Phương Anh trong thiết kế Vũ Nam rối

Thiết kế tôn vinh nghề làm muối.

Hoa hậu Tiểu Vy trong thiết kế mang tên Cửu Hoa Nghinh Thánh. Bộ trang phục tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu miền Tây Nam Bộ.

Hoa hậu Tiểu Vy trình diễn. Video: T. BÌNH

Thiết kế tôn vinh nghề đan lục bình miền Tây Nam Bộ.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tối 14-9 tại TP.HCM.