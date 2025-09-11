Phim 'Mưa đỏ' vượt 600 tỉ đồng, kỷ lục về doanh thu của phim Việt 11/09/2025 17:15

(PLO)- Phim Mưa đỏ tiếp tục lập kỷ lục mới khi trở thành phim Việt đầu tiên vượt mốc 600 tỉ đồng sau hơn 21 ngày ra rạp.

Theo số liệu của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), tính đến 16 giờ 30 phút ngày 11-9, phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã vượt mốc 600 tỉ đồng doanh thu sau hơn 21 ngày ra rạp.

Thành tích mới của phim Mưa đỏ sau hơn 21 ngày ra rạp (theo Box Office Vietnam). Ảnh: Chụp màn hình

Với thành tích này, phim Mưa đỏ tiếp tục lập nên kỷ lục mới khi trở thành phim Việt đầu tiên thẳng tiến đến mốc doanh thu 600 tỉ đồng.

Trong ngày hôm nay (số liệu đến 16 giờ 30), phim Mưa đỏ bán ra 83.000 vé trên 4.100 suất chiếu, thu về hơn 6,7 tỉ đồng.

Mặc dù giảm nhiệt nhẹ so với kỳ nghỉ lễ 2-9, phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền vẫn áp đảo phòng vé, giữ khoảng cách lớn với các bộ phim như: Làm giàu với ma 2, Khế ước bán dâu, Cô dâu ma...

Trước đó, phim Mưa đỏ của đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền liên tục chinh phục lần lượt các mốc ấn tượng.

Bao gồm thu 100 tỉ đồng sau 3 ngày khởi chiếu chính thức, 200 tỉ đồng sau một tuần, 300 tỉ đồng sau 9 ngày và 500 tỉ đồng sau 2 tuần. Có giai đoạn cao điểm phim đạt 52 tỉ đồng/ngày, nhiều nhất lịch sử phim Việt.

Kể từ khi ra rạp chiều tối 22-8 đến nay, số suất chiếu dành cho phim vẫn luôn duy trì ở mức cao, từ hơn 4.000 - hơn 5.000 suất.

Mặc dù đã sang tuần thứ ba nhưng phim vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, doanh thu trong ngày luôn ở khoảng cách khá xa với phim đứng thứ nhì phòng vé Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn.

Với sức hút hiện tại, giới chuyên môn dự đoán phim Mưa đỏ có khả năng chinh phục nhiều cột mốc doanh thu lớn hơn, và có thể rời rạp với mức thu từ 650-700 tỉ đồng.

Đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền cùng các diễn viên trên phim trường Mưa đỏ. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PLO về phim cũng như con số doanh thu, đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền cho biết phim Mưa đỏ trước hết là nhiệm vụ cấp trên giao phó cho Điện ảnh Quân đội và bản thân vinh dự được trao cho vai trò là đạo diễn phim.

"Điều tôi mừng nhất là thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, không phụ lòng tin tưởng của cấp trên khi giao một dự án phim chiến tranh có quy mô lớn, phức tạp cho một nữ đạo diễn đảm nhiệm.

Kết quả hiện tại giống như một giấc mơ đẹp cho tất cả thành viên tham gia, tôi cảm thấy công sức bỏ ra đã được đền đáp" - đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Hiện phim Mưa đỏ vẫn trụ vững ở tốp đầu phòng vé, xếp trên 2 bộ phim Việt khác là Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn và Khế ước bán dâu.

Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn nhiều khả năng sẽ là phim Việt thứ 11 trong năm nay thu 100 tỉ đồng. Hiện phim đã thu về hơn 81 tỉ đồng.

Sau phim Mưa đỏ và Làm giàu với ma là phim kinh dị Khế ước bán dâu của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Tuy nhiên tác phẩm này khó có cơ hội bứt phá phòng vé.

Phim "Tử chiến trên không" sẽ ra rạp ngày 19-9.

Cả 3 phim Việt trên còn có một tuần để kéo thêm người xem ra rạp trước khi bộ phim Tử chiến trên không ra rạp vào ngày 19-9.

Đây là tác phẩm được nhiều người đón đợi vì lần đầu tiên làm về chủ đề không tặc, lấy cảm hứng từ những sự kiện cướp máy bay có thật từng xảy ra sau năm 1975 dưới sự chỉ đạo sản xuất của Điện ảnh Công an Nhân dân.