Đạo diễn Đặng Thái Huyền trải lòng về phim 'Mưa đỏ' 10/09/2025 14:33

(PLO)- PLO đã có cuộc phỏng vấn nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền xoay quanh những tình tiết hay trong phim "Mưa Đỏ" được nhiều người quan tâm trong thời gian qua.

Những ngày qua, Mưa đỏ đã tạo nên một hiện tượng hiếm có của điện ảnh Việt Nam. Không chỉ lập kỷ lục doanh thu, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử phim Việt, Mưa đỏ còn chạm đến cảm xúc của khán giả như một cuộc đối thoại đặc biệt: Giữa người làm phim với lịch sử, giữa nghệ thuật với sự thật.

Nhân dịp này, PLO đã có cuộc trò chuyện cùng đạo diễn Đặng Thái Huyền để lắng nghe những chia sẻ của chị về phim "Mưa đỏ" cũng như hành trình của một người kể chuyện giữa chiến trường ký ức.

Đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền. Ảnh: NVCC

'Niềm vui và hạnh phúc không nằm ở doanh thu'

. Phóng viên: Chúc mừng đạo diễn Đặng Thái Huyền với thành công của Mưa đỏ. Chị từng chia sẻ bộ phim mang một trách nhiệm lớn hơn cả doanh thu, đó là truyền tải lịch sử và khơi dậy tinh thần yêu nước trong giới trẻ. Khi phim "Mưa đỏ" vừa thắng lớn về doanh thu, chị cảm thấy thế nào?

+ Đạo diễn Đặng Thái Huyền: Điện ảnh Quân đội và toàn bộ ê-kíp Mưa đỏ đều hạnh phúc. Niềm vui ấy không nằm ở doanh thu, mà ở việc bộ phim đã đón lượng khán giả kỷ lục ngoài rạp, mọi người xếp hàng mua vé để xem. Sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng chính là phần thưởng lớn nhất, cũng là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến.

Với riêng tôi, điều đáng mừng nhất là đã hoàn thành nhiệm vụ, không phụ sự tin tưởng của cấp trên khi giao cho một nữ đạo diễn đảm nhận dự án phim chiến tranh quy mô và phức tạp này. Kết quả hôm nay giống như một giấc mơ đẹp – nơi mọi nỗ lực, công sức của tập thể đều được đền đáp xứng đáng.

Ê-kíp và diễn viên trên phim trường "Mưa đỏ". Ảnh: NVCC

. Sau khi "Mưa đỏ" ra mắt, nhìn lại thành quả của mình, có điều gì khiến chị nuối tiếc hay trăn trở không?

+ Nhiều người cũng hỏi tôi, sau khi Mưa đỏ ra mắt, xem lại phim, tôi có gì nuối tiếc hay muốn làm lại không? Tôi khẳng định rằng, trong quá trình hậu kỳ tôi đã có nhiều phiên bản dựng khác nhau. Nhưng bản trình chiếu khán giả cả nước chính là bản tốt nhất, với những cảnh quay tốt nhất mà tôi có. Tôi và ê-kíp đã làm hết sức, tận hiến hết mình, nên không có gì phải hối tiếc khi nhìn lại thành quả ấy.

. Điều gì thôi thúc chị nhận làm "Mưa đỏ" khi cầm trên tay kịch bản từ nhà văn Chu Lai? Và so với tiểu thuyết cùng tên, kịch bản phim theo chị đã chuyển tải được bao nhiêu phần tinh thần tác phẩm gốc?

+ Tôi thấy may mắn khi được cấp trên trao vinh dự đứng vai trò đạo diễn phim Mưa đỏ. Vì khi nhận kịch bản của nhà văn Chu Lai tôi đã choáng ngợp với nội dung tràn đầy cảm xúc và vô cùng bi tráng của kịch bản. Đây là nguồn chất liệu tuyệt vời, gợi cho tôi nhiều ý tứ khi bắt tay vào triển khai kịch bản đạo diễn.

Tôi không thể nói mình thực hiện bao nhiêu phần trăm của kịch bản. Điều cốt lõi là tôi giữ được tinh thần của nhà biên kịch Chu Lai gửi gắm trong tác phẩm nhưng tôi cũng phải có những điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với điều kiện sản xuất, phù hợp với ngôn ngữ điện ảnh và phải phù hợp với cá tính, góc nhìn và màu sắc cá nhân của người đạo diễn.

Cuộc đối đầu giữa hai nhân vật Cường và Quang trong "Mưa đỏ". Ảnh: ĐPCC

. Trong phim "Mưa đỏ", cuộc đối đầu giữa Cường và Quang đại diện cho hai chiến tuyến. Hình ảnh chiếc khăn rằn xuất hiện như một sợi dây kết nối đặc biệt trở nên đầy ẩn ý khi ở cuối cùng, cả hai nằm xuống, chiếc khăn được đặt theo hình chữ S... Phải chăng đây minh chứng cho điều chị từng nói tại buổi ra mắt “phim mang tinh thần hoà hợp dân tộc”?

+ Tất cả mọi cảnh quay đều được tính toán cẩn thận và truyền tải thông điệp phim, đặc biệt với một bộ phim được phát hành nhân dịp kỉ niệm ngày đại lễ trọng đại của đất nước thì càng phải được khẳng định hết sức rõ ràng: Tinh thần yêu nước, khát vọng hoà bình và trân trọng giá trị cuộc sống ngày hôm nay.

. Chị từng khẳng định "Mưa đỏ" không xây dựng hình tượng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình mà chỉ lấy cảm hứng. Nhưng câu chuyện trong phim vẫn khiến nhiều khán giả liên tưởng đến bà. Khi làm phim, chị có cân nhắc đến điều này không?

+ Mở đầu phim, chúng tôi đã có chú thích rất rõ: Đây là bộ phim hư cấu và lấy cảm hứng từ sự kiện có thật ở Quảng Trị năm 1972. Không phải chúng tôi né tránh điều gì hết, nhưng phim truyện không phải là phim tài liệu, phim sử. Câu chuyện lịch sử là chất xúc tác, là chất liệu để trên cơ sở đó nhà làm phim lồng ghép những yếu tố nghệ thuật, trí tưởng tượng.

Cũng như vậy với câu hỏi về hình ảnh các nữ ngoại giao xuất hiện trên phim thì tôi khẳng định là có lấy cảm hứng từ khí phách, thần thái của bà Nguyễn Thị Bình, nhưng nói ai đóng vai bà Bình thì không có ai hết.

Hình ảnh nữ ngoại giao (bìa trái) lấy cảm hứng từ khí phách, thần thái của bà Nguyễn Thị Bình. Ảnh: ĐPCC

. Trong phim, nhân vật Cường tham gia chiến đấu tại thành cổ là con của một nhà ngoại giao. Tại sao chị lại chọn kể câu chuyện theo cách này thay vì để Cường là con của một bất kỳ ai trong phim?

+ Tôi cho rằng mọi vấn đề đã được làm rõ ngay từ dòng đề dẫn đầu phim. Tôi đang thực hiện một bộ phim dựa trên nội dung kịch bản đã được thông qua chứ không phải kịch bản do tôi tự sáng tác. Tôi thấy việc thiết lập Cường là con một thành viên trong bàn đàm phán, một nhà ngoại giao cũng là chi tiết đắt giá.

Nó thể hiện sự sòng phẳng, công bằng giữa tất cả những người lính. Bất kể xuất thân của họ từ đâu, gia thế ra sao thì việc ra trận bằng tình yêu nước và lí tưởng của tuổi trẻ đều sục sôi giống nhau.

Nhân vật Cường do Đỗ Nhật Hoàng thể hiện. Ảnh: ĐPCC

Phong cách làm phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền

. Trong "Mưa đỏ", chiến tranh không chỉ là bom đạn mà còn là những lát cắt rất nhỏ, rất người, đó là một bức thư chưa kịp gửi, một ánh mắt cuối cùng, một khoảnh khắc im lặng... Chị muốn khán giả nhìn thấy điều gì qua cách kể chuyện này?

+ Trong phim của mình, tôi rất hay để ý những chi tiết, những lát cắt nhỏ mang tính ý đồ nghệ thuật, hình ảnh biểu trưng. Đôi khi tôi dụng công bố trí quay những cảnh đó cũng cầu kì không kém các đại cảnh lớn. Tôi muốn bên cạnh sự ồn ào của bom đạn cũng có những khoảng lắng đọng rợn ngợp của chiến tranh, của những người lính khi đối diện với chính mình.

Đó là phong cách làm phim của tôi. Khi xem xong phim, những người đã từng theo dõi một số tác phẩm trước đó của tôi đều nói: Rất Đặng Thái Huyền!.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền và ê-kíp của "Mưa đỏ". Ảnh: NVCC

. Là một người làm phim, đồng thời là người phụ nữ khi kể về chiến tranh, chị thấy mình có góc nhìn gì khác biệt?

+ Tôi nghĩ cũng không có gì quá khác biệt. Có chăng tôi nghĩ phụ nữ làm phim chiến tranh thường quan tâm nhiều tới nỗi đau, sự mất mát đằng sau sự khốc liệt của bom đạn. Đó là số phận của những con người đang phải đối diện giữa lằn ranh sinh tử dưới góc nhìn chân thực nhất.

. Phim chiến tranh thường bị đóng khung trong chủ nghĩa anh hùng. Nhưng "Mưa đỏ" dường như lại kể về chiến tranh qua lăng kính của tình người và nỗi đau. Đây có phải là điều chị muốn gửi gắm cho thế hệ hôm nay?

+ Chúng tôi không né tránh những cảnh bi tráng, hy sinh, mất mát. Đã tới lúc cần cho khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ cảm nhận rõ nét những hy sinh, mất mát của thế hệ cha anh để có được hoà bình như hôm nay.

Tuy nhiên, Mưa đỏ cũng chỉ tái hiện được những lát cắt nhỏ về chiến tranh, câu chuyện phim chủ yếu xoay quanh những người lính trẻ của Tiểu đội 1. Chúng tôi mong muốn khán giả sau khi xem phim có thêm động lực tìm hiểu sâu kĩ hơn những câu chuyện lịch sử, câu chuyện về 81 ngày đêm khói lửa – thì đó đã là một phần thành công của Mưa đỏ rồi.

Phim Mưa đỏ chủ yếu xoay quanh những người lính trẻ của Tiểu đội 1. Ảnh: ĐPCC

. Và có khi nào chị nghĩ phim ảnh là một cách để "đối thoại với lịch sử"?

+ Góc độ nào đó thì đúng là như vậy. Phim ảnh không chỉ kể lại, tái hiện lại câu chuyện về quá khứ mà còn đặt ra cho chúng ta câu hỏi hôm nay cần phải làm gì, học hỏi gì từ những bài học gì trong quá khứ.

. Điện ảnh chiến tranh thường yêu cầu cả quy mô lẫn chiều sâu. Chị đã cân bằng hai yếu tố đó như thế nào để không để kỹ thuật "nuốt" mất cảm xúc?

+ Tôi cho rằng khách quan nhất phải để cho khán giả đánh giá. Khi phim công chiếu, chúng tôi luôn cầu thị, đón nhận cả những lời khen lẫn chê (mang tính xây dựng). Tôi vẫn nói là phim chiến tranh cần những đại cảnh lớn, khốc liệt nhưng những khoảng lắng của chiến trường, khoảng lặng sau khi bom đạn ngút trời cũng là yếu tố cần thiết.

Tôi đã cố gắng cân bằng, điều chỉnh nhịp phim bằng kinh nghiệm nghề nghiệp và bằng cảm xúc của chính mình. Tôi hy vọng là khán giả có thể cảm nhận được điều đó.

. Từng làm nhiều phim thể loại chiến tranh, lịch sử, vậy "Mưa đỏ" có ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp điện ảnh của đạo diễn Đặng Thái Huyền?

+ Mưa đỏ là cột mốc quan trọng nhưng không phải là đích đến trong sự nghiệp của tôi. Bởi đích đến luôn nằm ở phía trước. Thành công của Mưa đỏ chính là động lực để tôi và các cộng sự được tiếp thêm năng lượng với những dự án tiếp theo.

. Xin cảm ơn chị!