Phim 'Mưa đỏ' chính thức lọt vào top 3 phim có doanh thu cao nhất lịch sử 04/09/2025 18:45

(PLO)- Sau gần 15 ngày ra rạp, phim Mưa đỏ của đạo diễn, thượng tá Đặng Thái Huyền đã vượt mặt phim Nhà bà Nữ (Trấn Thành) lọt top 3 phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), phim Mưa đỏ của đạo diễn, thượng tá Đặng Thái Huyền đã chính thức vượt mốc 475,7 tỉ đồng sau gần 15 ngày ra rạp (từ tối 21-8 đến chiều 4-9).

Doanh thu phim Mưa đỏ tính đến 18 giờ ngày 4-9 (Theo Box Office Vietnam). Ảnh: Chụp màn hình

Với thành tích này, phim Mưa đỏ của đạo diễn, thượng tá Đặng Thái Huyền đã vượt mặt phim "Nhà bà Nữ" (475 tỉ đồng) của Trấn Thành để vào top 3 phim Việt có doanh thu cao nhất, sau Mai (520 tỉ đồng), Lật mặt 7: Một điều ước (482,5 tỉ đồng).

Trước đó, phim Mưa đỏ của đạo diễn, thượng tá Đặng Thái Huyền đã cán mốc 400 tỉ nhanh nhất lịch sử phim Việt khi xô đổ kỷ lục của phim Mai (Trấn Thành) ở cột mốc này - 400 tỉ đồng sau gần 12 ngày công chiếu (từ ngày 10-2-2024 đến tối 21-2-2024).

Theo Box Office Vietnam,nhiều ngày qua đặc biệt là trong những ngày đầu tháng 9, các rạp ở thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM cháy vé Mưa đỏ, tạo nên cơn sốt. Phim đạt tỷ lệ lấp đầy phòng vé là hơn 68,33%, tỷ lệ cao so với mặt bằng các phim ra rạp.

Phía Box Office Vietnam cho rằng thời gian tới, do ít dự án nổi bật ra rạp, phim có thể vượt Mai (520 tỉ đồng), trở thành tác phẩm điện ảnh Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Phim "Mưa đỏ" hiện dự đoán sẽ vượt phim "Mai" trong thời gian tới. Ảnh: ĐPCC

Trước đó, phim Mưa đỏ đã nhanh chóng vượt mặt Bố già (427 tỉ đồng) để đứng vào top 4 phim có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử.