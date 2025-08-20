Phim 'Mưa đỏ’: Tái hiện sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị 20/08/2025 21:02

(PLO)- Đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền cho biết Mưa đỏ là một phim chiến tranh có quy mô lớn của điện ảnh quân đội trong nhiều năm trở lại đây.

Sau Hà Nội, phim Mưa đỏ đã chính thức có suất chiếu dành cho báo chí, truyền thông tại TP.HCM, vào chiều 20-8.

Ê-kíp và dàn diễn viên phim "Mưa đỏ".

Tại đây, Nhà sản xuất (NSX) cùng đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền và dàn diễn viên phim Mưa đỏ đã có những chia sẻ giao lưu với báo chí.

Phim Mưa đỏ của đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền được công chiếu nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thượng tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Giám đốc sản xuất.

Chia sẻ về phim điện ảnh Mưa đỏ, Thượng tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Giám đốc sản xuất, cho biết phim Mưa đỏ được thai nghén rất lâu. Kịch bản được viết từ năm 2010 đến năm 2015 phía đơn vị thực hiện mới tiếp nhận.

"Từ thai nghén đến công tác chuẩn bị, chúng tôi mất 10 năm và từ khi chuẩn bị đến bàn giao phim thì chúng tôi có 3 năm thực hiện. Chúng tôi đã đi khảo sát 13 tỉnh, thành và cuối cùng chọn được bối cảnh phù hợp với quy mô của phim tại thị xã Quảng Trị, cách thành cổ Quảng Trị 4 km trên bờ sông Thạch Hãn" – Thượng tá Thúy cho biết.

Theo Thượng tá Thúy, phim chỉ khai thác một lát cắt trong 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị. Đây cũng là một phim chiến tranh có quy mô lớn của điện ảnh quân đội trong nhiều năm trở lại đây.

Đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền chia sẻ tại buổi giao lưu.

Diễn viên chính Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường) chia sẻ rằng thử thách lớn nhất khi tham gia phim Mưa đỏ là làm sao tái hiện chân thật tinh thần chiến đấu anh dũng, gian khổ của cha ông ta.

Đỗ Nhật Hoàng vào vai Cường trong phim "Mưa đỏ"

Nam diễn viên cho biết dù đã nỗ lực tìm hiểu và tập luyện, những diễn viên trẻ sống trong thời bình như anh vẫn khó cảm nhận trọn vẹn sự khốc liệt và nỗi sợ sinh tử thời chiến. Vì vậy, cả đoàn đã cùng nhau thảo luận nhiều để truyền tải cảm xúc đó một cách chân thật nhất đến người xem.

Thượng tá Đặng Thái Huyền cho biết ê-kíp chính những người làm nghệ thuật trong phim Mưa đỏ được sinh ra và lớn lên sau chiến tranh. Khi làm phim, họ đã gặp rất nhiều nhân chứng, tìm hiểu từ rất nhiều tài liệu.

"Thông điệp lớn nhất mà chúng tôi muốn gửi gắm trong phim là đất nước có được phát triển, vững bền hay không đó phải là sự hoà hợp, đoàn kết, chung tay của toàn dân tộc.

Đó mới là mục tiêu lớn nhất mà tất cả công dân Việt Nam đều mong muốn hướng tới và điện ảnh quân đội cũng như chúng tôi cảm thấy mình cần có sứ mệnh, tiếng nói để gửi gắm trong tác phẩm của mình" - đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền bày tỏ.