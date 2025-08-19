Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ: Tiềm năng cho nghệ sĩ 19/08/2025 20:28

Sau hơn hai năm khởi công và xây dựng, Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ chính thức được khánh thành vào sáng 19-8, mở ra một địa điểm mới với các trang thiết bị hiện đại để nghệ sĩ TP có thể biểu diễn, phục vụ người dân TP.HCM.

Món quà lớn cho nghệ sĩ và người dân TP.HCM

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Phi Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm nghệ thuật TP.HCM, bày tỏ niềm vui, xúc động khi được chứng kiến sự ra đời của một công trình văn hóa có ý nghĩa lớn như Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ. Theo ông, đây là một công trình được cả những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn lẫn các nhà quản lý văn hóa hết sức mong đợi từ lâu.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỉ đồng với 2 tầng hầm và 12 tầng nổi. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Sơn nhận định Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ không chỉ đơn thuần là một địa điểm tổ chức biểu diễn, mà còn là một món quà ý nghĩa dành cho người dân TP.HCM. “Với kiến trúc hiện đại, quy mô lớn và đa năng, đây được xem là một trong những thiết chế văn hóa tiêu biểu, vượt trội hơn so với nhiều nhà hát đang hoạt động hiện nay.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết công trình không chỉ là nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mà còn là trung tâm đào tạo, giao lưu của văn nghệ sĩ, của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước cũng như là điểm đến mới cho khán giả, du khách. Để công trình phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở VH&TT TP.HCM sớm hoàn thiện đề án hoạt động và chiến lược thu hút khán giả, xây dựng mô hình quản lý - vận hành phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực.

Đây sẽ là nơi tổ chức đa dạng các chương trình nghệ thuật - không chỉ riêng biểu diễn xiếc mà còn bao gồm ca múa nhạc, sân khấu tổng hợp và nhiều hoạt động biểu diễn sáng tạo khác.

Điều này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa tại TP.HCM, đồng thời tạo ra một điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước” - ông Sơn chia sẻ.

Thách thức và cơ hội mới cho nghệ sĩ trẻ

Nói về Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, ông Sơn cho rằng rạp xiếc này được đầu tư bài bản về mặt quy chuẩn kỹ thuật, quy mô không gian và hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Điều này mở ra nhiều cơ hội cho các đạo diễn và êkíp sáng tạo trong việc dàn dựng các vở diễn độc đáo, có thể khai thác được các loại hình sân khấu đặc biệt như sân khấu nước, sân khấu cát...

“Không gian tại đây rất lớn, hiện đại, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm mới mẻ. Tuy nhiên, điều này cũng là một thử thách đối với các nghệ sĩ xiếc, bởi từ trước đến nay không phải ai cũng từng có cơ hội tiếp cận với những điều kiện biểu diễn hiện đại như vậy.

Thường chỉ những nghệ sĩ biểu diễn ở nước ngoài mới có dịp được làm việc với hệ thống thiết bị tiên tiến tương tự” - ông Sơn chia sẻ thêm.

Tham dự buổi khánh thành, nghệ sĩ xiếc Trần Thị Thu, diễn viên tại Trung tâm nghệ thuật biểu diễn TP, cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi sắp có một địa điểm biểu diễn mới được đầu tư hiện đại và hoành tráng.

“Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ là niềm mơ ước của biết bao thế hệ nghệ sĩ, từ các bậc tiền bối đi trước đến cả thế hệ trẻ như chúng tôi hôm nay. Chúng tôi thực sự cảm thấy tự hào khi được thụ hưởng một thiết chế văn hóa hiện đại, quy mô hoành tráng như vậy.

Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tập luyện và biểu diễn tại rạp bạt, nơi có nhiều hạn chế. Một trong những khó khăn lớn nhất là không gian không đủ cao khiến chúng tôi không thể khai thác tối đa các kỹ thuật biểu diễn xiếc, đặc biệt là các tiết mục đu dây. Ngoài ra, nhiều tiết mục khác cũng đòi hỏi độ cao và không gian sân khấu rộng rãi để thể hiện trọn vẹn. Bên cạnh đó, hệ thống mái che của rạp bạt hiện nay cũng chưa đủ tối, ảnh hưởng đến hiệu quả của ánh sáng sân khấu và trải nghiệm thị giác của khán giả.

Với một công trình được đầu tư bài bản như Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, chúng tôi có thể thỏa sức sáng tạo, luyện tập và biểu diễn hết mình. Đây chính là cơ hội để chúng tôi khai phá toàn bộ tiềm năng kỹ thuật mà bản thân đã không ngừng rèn luyện và trau dồi mỗi ngày” - diễn viên xiếc Nguyễn Thị Thu chia sẻ.•