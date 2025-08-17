'Tự hào là người Việt Nam'- Khơi dậy tinh thần đoàn kết 17/08/2025 22:45

(PLO)- Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào là người Việt Nam nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc.

Tối 17-8, tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào là người Việt Nam do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, Bộ VH-TT&DL, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện.

Tới dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự chương trình. Ảnh: VIỆT TRUNG

Tự hào là người Việt Nam không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân, đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng một đất nước giàu mạnh, phồn vinh.

Theo Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, chương trình được dàn dựng theo ba chương: Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam, Một Việt Nam - Triệu trái tim và Tự hào là người Việt Nam.

Sân khấu lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất, tạo nên một “bản giao hưởng” của nguồn cội và khát vọng.

Tại đây, mỗi tiết mục không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở về hành trình 80 năm kiêu hãnh của dân tộc - hành trình của một Việt Nam kiên cường, sáng tạo và không ngừng vươn lên.

Một số hình ảnh tại sự kiện.

Nhiều người dân cho biết họ đến đây từ sớm để có chỗ ngồi ưng ý. Ảnh: VIỆT TRUNG

Các khán đài nhanh chóng được lấp đầy. Ảnh: VIỆT TRUNG

Sân khấu thiết kế 360 độ, kết hợp hiệu ứng 3D mapping, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại. Ảnh: VIỆT TRUNG

Sự xuất hiện của ca sĩ Tùng Dương khiến cho không khí trở nên cuồng nhiệt hơn. Ảnh: VIỆT TRUNG

Chương trình cũng đem đến cho khán giả những phút giây lắng đọng. Ảnh: VIỆT TRUNG